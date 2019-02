Controle e transparência

O Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE) realiza hoje, em parceria com conselhos de Contabilidade e com apoio da Controladoria-Geral da União, da Controladoria e Ouvidoria-Geral do Estado, do Ministério Público do Ceará e da Escola de Contas Instituto Plácido Castelo, o projeto "Abraçando o Controle Social". A proposta é a de conscientizar profissionais da Contabilidade, integrantes de instituições de controle da gestão pública e os cidadãos sobre o os mecanismos de controle social. O combate à corrupção e o bom funcionamento da máquina pública são temas relacionados às abordagens. Os gestores dos conselhos regionais de Contabilidade de todos os estados do Nordeste devem participar. O presidente do Conselho Federal de Contabilidade, Zulmir Breda, também confirmou presença.

Sabatina

A propósito, o Instituto Plácido Castelo, do Tribunal de Contas do Estado, está com inscrições abertas para três capacitações na modalidade de Ensino a Distância. Os cursos serão ministrados entre março e abril e estão com inscrições abertas, até 6 de março, no portal www.ipc.tce.ce.gov.br.

Arguição

As capacitações são abertas a servidores públicos e à sociedade: “Controle Externo: Aspectos Relevantes ao Exercício do Controle”, “Extensão em Direito Administrativo Aplicado à Gestão Pública”, e “Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação”.

Um, dois...

Fortaleza está no cardápio de 2019 da Plataforma Fartura – Comidas do Brasil, projeto nacional de pesquisa sobre ingredientes, receitas e personagens da gastronomia. E de interação da cadeia produtiva do setor.

...Feijão...

A Capital cearense vai encerrar este ano o roteiro de festivais programado para o País - será em outubro, tornando-se a última parada antes de o evento desembarcar em Lisboa (Portugal).

...Com arroz

O Festival Fartura já realizou edição em 2019 em Belém (PA) e tem atividades marcadas para Brasília, Porto Alegre, São Paulo, Tiradentes (MG) e Belo Horizonte.

PÍLULAS

Do coordenador da bancada federal do Ceará, deputado Domingos Neto (PSD): “Quando falamos no assunto que é o Estado do Ceará todos nós deixamos de ter partido. Nosso partido se torna um só, que é o nosso Estado”. Que os anjos da política (se existem!) digam amém.

