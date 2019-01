Capitalizando o salto

O Nordeste, que vez por outra entra num rol de críticas pelas dificuldades financeiras que tem, deu um salto bacana no último ano. A Federação Nacional de Capitalização (FenaCap) apurou que a Região teve crescimento de 1,08% na receita de títulos de capitalização. O índice parece modesto, mas totaliza R$ 2 bilhões. Segundo a FenaCap, os estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Bahia, Maranhão, Piauí, Sergipe, Alagoas, Pernambuco e Paraíba distribuíram R$ 79,1 milhões de prêmios em sorteios a clientes.

Mãos à obra

Tramita na Câmara de Fortaleza projeto que institui na cidade um programa de qualificação para o trabalho de pessoas em situação de rua. A matéria é assinada pela vereadora Larissa Gaspar (PPL).

Memória

E antes de sair da Câmara de Fortaleza, mudando de malas e cuias para a Assembleia Legislativa, o vereador Salmito Filho (PDT) deixa projeto que dá à areninha da Vila Betânia o nome do radialista Sérgio Pinheiro, falecido no início deste mês.

Sotaque luso

A Universidade Federal do Ceará e a Universidade do Porto (Portugal) robusteceram a musculatura das relações que mantêm na área de Educação Física e Desporto. E revalidaram convênio que firmaram há quatro anos.

Melhor prevenir

O Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs) promoveu para servidores curso sobre planejamento de licitações e contratos. O foco foi medida provisória que desde 2017 deu novas orientações a tarefas do gênero.

Isso já vale

Empresa de aplicativo de transportes resolveu dar uma força para as vítimas da tragédia de Brumadinho (MG). O freguês pede comida em Fortaleza e ajuda, com parte dos valores pagos, a atender as demandas dos atingidos.

Outras eras

Do ex-governador Lúcio Alcântara, na rede social Twitter (@lucioalc): “Senador, no primeiro mandato de FHC, relatei crédito de R$ 100,00 bi para a União renegociar as dívidas dos estados falidos. Poucos anos depois o descalabro voltou. Muitos governadores ignoram o equilíbrio fiscal e tornam rotina pedido de socorro ao governo federal, como agora”.

PÍLULAS

Já chega a 75% a reforma do mercado municipal de Caucaia, que foi consumido por um incêndio no ano passado. As obras começaram em setembro de 2018, com custo estimado em R$ 1,4 milhão. A Prefeitura avalia que a recuperação ainda vai se estender por dois meses.

A Coluna Comunicado é acessível a manifestações dos leitores. Contatos podem ser feitos por intermédio dos e-mails comunicado@diariodonordeste.com.br ou roberto.maciel@diariodonordeste.com.br. Ou, ainda, do Whats App (85) 99664 7397. O telefone é (85) 3266 9720.