Campo para a disputa

Numa autêntica queda-de-braço, comissão especial da Câmara dos Deputados aprovou proposta de Política Nacional de Redução dos Agrotóxicos. De um lado, parlamentares ambientalistas e relacionados aos direitos civis. Do outro, ruralistas e representantes do agronegócio. A matéria cria, por exemplo, zonas de uso restrito e zonas livres de agrotóxicos, principalmente nas cercanias de residências, escolas, recursos hídricos e áreas ambientalmente protegidas. Dos 22 deputados federais cearenses, somente Odorico Monteiro (PSB) - que não conseguiu se reeleger em 2018 - integrou o colegiado e participou das deliberações. Outro ponto destacado é a “massificação” dos sistemas de produção e tecnologias agropecuárias Sustentáveis. O texto será submetido ao plenário e não há garantias de que será mantido.

Com...

O Governo do Ceará, travando agora uma verdadeira guerra contra facções de criminosos que têm espalhado terror pelo Estado, anunciou com certo otimismo ter recebido mil novas pistolas de calibre 9mm compradas para reforçar a segurança pública.

...Sem

As armas são do mesmo modelo contra o qual o Ministério Público Estadual foi à Justiça ainda no ano passado para tentar impedir que a Polícia Civil as usasse, alegando que têm defeito de fabricação que as torna perigosas.

Na mira

O fato é que os ataques terroristas - que têm atraído até oportunistas políticos de outros estados, com teses aberrantes em redes sociais - têm de ser combatidos com rigor e precisão. Sem armas, como fazê-lo de modo a tranquilizar a população?

Saia justa

A propósito, representantes do Ministério Público Estadual se reuniram com gestores da segurança e dos serviços penitenciários do Ceará, na última terça-feira, para "traçar estratégias de combate à violência no Ceará". A ação judicial contra as pistolas não entrou na pauta.

Outra visão

A vereadora Larissa Gaspar (PPL) está propondo que a Prefeitura de Fortaleza modifique as bases do programa de locação social. Trata-de de um braço da política habitacional do Município que visa ao público mais - muito mais! - carente.

PÍLULAS

Tem pecado por causa da burocracia da Assembleia Legislativa projeto da deputada Silvana Oliveira (PR) que propõe punições para “manifestações públicas, sociais, culturais e/ou de gênero” satirizarem “dogmas e crenças de toda e qualquer religião”.

*** ***

