Articulação pela saúde

O Congresso Nacional reabriu a Frente Parlamentar Mista de Apoio às Santas Casas de Misericórdia, Hospitais e Entidades Filantrópicas. Trata-se de uma articulação política ampla, suprapartidária e de extrema interface com os cidadãos, que tem, declaradamente, o objetivo de garantir que as entidades assistenciais possam financiar suas dívidas - que chegam a R$ 21 bilhões - a juros razoáveis. A composição não está ainda completamente definida, mas na última legislatura incluia cearenses. Estavam lá André Figueiredo, Danilo Forte, Domingos Neto, José Airton Cirilo e Moses Rodrigues (reeleitos), Chico Lopes, Flávio Sabino, Gorete Pereira, Aníbal Gomes, Odorico Monteiro, Raimundo Gomes de Matos e Ronaldo Martins (que não foram reeleitos) e Vítor Valim (que agora é deputado estadual). Ou seja, 13 dos 22 parlamentares locais, o que representa 60% da bancada. É, portanto, uma responsabilidade a mais.

Abrangência

A Confederação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos é larga na base. Reúne 2,1 mil hospitais no País e atua em mais de 1,7 mil municípios. Em 967 municípios, os filantrópicos são a única unidade de saúde.

Responsa

As Santas Casas e os hospitais filantrópicos são responsáveis por mais de 50% dos atendimentos ambulatoriais e internações hospitalares no Sistema Único de Saúde (SUS). Formam, dessa maneira, a maior rede hospitalar no País. A informação é da entidade representativa do segmento.

No meio

O projeto No Clima da Caatinga, da Associação Caatinga, fará curso de formação em gestão de unidades de conservação. O treinamento terá 60 horas, abordando temas como legislação ambiental, relações humanas e turismo. As aulas começam na próxima segunda-feira, na Escola de Ensino Fundamental e Médio Johnson, em Fortaleza, e seguirão para a Reserva Natural Serra das Almas, em Crateús.

Claro

O presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, Antônio Henrique (PDT), dá sinalizações de que vai cobrar transparência da gestão da Casa. “Vamos fazer um trabalho em consenso com os preceitos do Tribunal de Contas do Estado”, diz ele.



PÍLULAS

O Ceará tem 31 barragens na mira de restaurações do Ministério do Desenvolvimento Regional. O objetivo é o de implementar projetos de reabilitação em 14 estados. O tema, a propósito, foi abordado esta semana em reunião do Conselho Estadual de Meio Ambiente.

Comunicado pode ser contatada pelo telefone (85) 3266 9784 ou pelos e-mails comunicado@diariodonordeste.com.br ou roberto.maciel@diariodonordeste.com.br. O número de Whats App é (85) 99638 5129.