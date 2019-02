Articulação necessária

Quando março chegar, os governadores do Nordeste vão fazer reunião em ritmo de Boi Bumbá. Ou de radiola de reggae. É que está marcado para São Luís (MA) encontro dos gestores, numa série iniciada em Brasília, este mês . E há um interesse comum aos nove governadores da região: se desvencilhar da dependência da União. As discussões mais intensas se relacionam à segurança pública, ao Fundo de Desenvolvimento do Ensino Básico (Fundeb) e à previdência social. A avaliação geral é de que não há elementos que consolidem politicamente uma relação confiável com o Governo Federal, daí a articulação, já em andamento, de um consórcio para aplicação de diversas atividades a serem realizadas em conjunto pelos estados.

A Assembleia Legislativa realizou na semana passada um evento sobre empreendedorismo feminino, articulado pela Procuradoria Especial da Mulher. O tema é importante, considerando que as finanças de muitas famílias dependem das mulheres e que foi promovido por órgão da Casa.

Mas faltaram parlamentares. De própria Assembleia, só compareceu a procuradora da Mulher, deputada Augusta Brito (PCdoB) - Silvana Oliveira (PR), Aderlânia Noronha (SD), Erika Amorim e Patrícia Aguiar (PSD) e Fernanda Pessoa (PSDB) ignoraram olimpicamente a atividade.

Da bancada masculina, então, nem se fala. Entre as vereadoras e vereadores de Fortaleza e de outros municípios, a representação coube apenas a Larissa Gaspar (PPL), da Câmara da capital. Trocando em miúdos: não começaram nada bem.

A legislação que trata da proteção do patrimônio cultural de Juazeiro do Norte está por um tantinho assim de ser revista. A ideia é atualizar as informações sobre os bens e ter, de fato, leis que os preservem.

"Cabra macho". É assim como, elogiosamente, o deputado Noélio Oliveira (Pros) define o secretário da Administração Penitenciária do Ceará, Luís Mauro Albuquerque. Já não se faz mais oposição como antes.

A secretária Águeda Muniz, de Urbanismo e Meio Ambiente de Fortaleza, falará a empresários locais em café-debate no próximo dia 20, no hotel Grand Marquise (Avenida Beira Mar), a partir das 8 horas.

