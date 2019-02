Aproximação proveitosa

O novo presidente da Assembleia Legislativa, deputado José Sarto, desembarca nas funções com uma estratégia já definida: a de aproximar o pensamento científico do pensamento político do parlamento cearense. Eleito para comandar a AL no biênio 2019-2020, Sarto já anunciou que pretende subsidiar o processo legislativo com apoio da academia. A ideia é positiva, considerando as permanentes demandas de atualização e dos debates e das propostas na instituição. Segundo o deputado, as universidades serão contatadas para fomentar a atuação de órgãos que a Assembleia dispõe - entre os quais o Conselho de Altos Estudos, a Universidade do Parlamento Cearense e o Instituto de Estudos e Pesquisas sobre o Desenvolvimento. No fim das contas, conforme adianta, busca-se é oferecer contribuições para o Estado a partir da elaboração de políticas públicas e da capacitação de servidores da Casa e assessores dos deputados para atuarem de forma mais técnica.

Pega pra capar

Com uma só tacada, a vereadora Cláudia Gomes (PTC) quer que a Prefeitura instale "cachorródromos" no Parque do Cocó e na Praça Luíza Távora. Foi ela quem, em 2017, apresentou projeto instituindo a Semana da Castração de Cães e Gatos em Fortaleza.

Parla!

O Tribunal de Justiça do Ceará largou mão da imagem de instituição vetusta e dada a conservadorismos. E está disponibilizando na Internet, para acesso gratuito, o livro “La Sentencia Civil”, do escritor e político italiano Alfredo Rocco (1875-1935).

Reforço

Uma rede de franquias de educação multidisciplinar abriu 610 vagas de emprego no Ceará, Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba, Sergipe e Alagoas. E os salário, ó!, variam de de R$ 1,mil a R$ 3,3 mil. Há mais informações neste link: https://goo.gl/1tgWa4.

Há vagas

O Instituto Euvaldo Lodi, mantido pela Fiec, abriu vagas de estágio em Fortaleza e Eusébio em Designer Gráfico, Marketing, Ciências Contábeis, Técnico em Administração, Comércio Exterior, Administração, Gestão Comercial, Engenharia Elétrica ou Engenharia Renováveis e Engenharia de Produção. O estudante deve realizar um cadastro no site do IEL Ceará para concorrer à vaga (https://www.iel-ce.org.br).

PÍLULAS

O Centro de Línguas do Instituto Municipal de Desenvolvimento de Recursos Humanos (Imparh) entrou numa de "torre de Babel". E está oferecendo 566 vagas para cursos de português, inglês, espanhol, italiano, francês, alemão e japonês. Contatos: Avenida João Pessoa, 5609 – Damas, telefone 3433 2987.

