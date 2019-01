Antídoto contra o desmonte

O Nordeste ficou com R$ 11,9 bilhões dos desembolsos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) em 2018. Isso representou 17,2% dos R$ 69,3 bilhões operacionalizados no período. Os números não são representativos apenas pelo volume, mas têm também uma expressão política para o Ceará e os demais estados da Região. É que servem como antídoto contra uma retórica entreguista que ataca a instituição e questiona investimentos. Note-se que as micro, pequenas e médias empresas no País receberam R$ 30,1 bilhões entre janeiro, ou 44,7% do total desembolsado. O percentual para o segmento é o maior registrado na série histórica do Banco, e o montante corresponde a um aumento de 4% em comparação com o observado em 2017.



Saúde

A Organização Mundial de Saúde indica que 23 milhões de brasileiros - o que corresponde a 12% da população do País - sofrem com sintomas de transtornos mentais. A pesquisa da OMS acrescenta que ao menos 5 milhões, ou 3% dos cidadãos, têm transtornos mentais graves e persistentes.

Lista

Para completar, a Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) de 2013 estimou que 7,6% (11,2 milhões) das pessoas de 18 anos ou mais de idade receberam diagnóstico de depressão por profissional de saúde mental. Mas, não é só a depressão que atinge os brasileiros, transtornos como ansiedade, bipolaridade e esquizofrenia também estão no topo da lista das doenças mais recorrentes.

Mais lentamente

Serviços de varrição, capina, poda, coleta manual e transporte de resíduos sólidos na sede de São Luís do Curu, a 79 quilômetros de Fortaleza, vão ter de pôr o pé no freio. É que o TCE suspendeu lá licitação de R$ 1,270 milhão, por problemas de transparência.

Caras novas...

Para quem se deleita com a numerologia política: o Senado retoma amanhã as atividades de plenário com a maior renovação desde a redemocratização. Das 54 cadeiras que estiveram em disputa em 2018 (dois terços da Casa), 46 serão ocupadas por novos nomes.

...E letras novas

A renovação de parlamentares alcançou mais de 85% das vagas, mas não ficou nisso. É que as eleições de 2018 levaram - com o mesmo grau de ineditismo - 21 novos partidos para o Senado.

O que é, o que é?

O deputado José Sarto (PDT), candidato governista à Presidência da Assembleia Legislativa, avalia que o País vive um momento “especial” na política. Faltou definir o que entende como “especial”.

PÍLULAS

Do senador Eunício Oliveira (MDB), sobre a pendenga entre voto aberto e voto fechado para a Presidência do Senado: "Vou continuar defendendo a Constituição e defendendo o regimento da Casa, o que está escrito não é interpretação". Entenda quem quiser.

