Ajeitando os processos

O Regimento Interno da Assembleia, pelo qual os deputados orientam os mandatos e o que fazem em plenário, deve passar por modificações. A Mesa Diretora decidiu que é necessário um aprofundamento das regras. Não que se articula um meio de pressionar ou inibir parlamentares, mas percebeu-se que elementos da organização estavam sendo postos de lado. E ter mecanismos funcionando corretamente é básico para as instituições políticas.



Saúde na mesa

Caucaia tem 27 produtores familiares cadastrados na Secretaria de Desenvolvimento Social com selo de certificação orgânica. E há fila de 60 outros buscando o reconhecimento. Bem saudável.



Zanga

O vereador Reginauro Sousa Nascimento (Pros) não gostou de ler na Coluna que o nome dele consta de investigação. “A afirmação feita sem nenhum esclarecimento abre espaço para que o grande público acredite que os mesmos estiveram envolvidos em alguma atividade criminosa”, reclamou, se referindo ainda ao deputado Noélio Oliveira, também citado no texto.



Indução

Pois bem: a conduta do hoje vereador Reginauro como presidente da Associação dos Profissionais da Segurança foi alvo de apuração do Ministério Público. Houve suspeitas de que a entidade, assim como outras, induziu PMs a manipular o tempo de lavratura de flagrantes e prejudicar as rotineiras rondas. Tipo boicote, na avaliação do MPCE.



Eu por mim

Reginauro nega e se define como “liderança dos militares estaduais”. E diz que “responde a uma perseguição em relação aos movimentos por melhorias para as categorias militares”. Então, tá. Mas que foi citado, foi.



Na terra

O advogado e professor Fernando Haddad, ex-ministro da Educação e ex-prefeito de São Paulo, tem programação política em Fortaleza na próxima sexta-feira. Haddad foi o candidato do PT à Presidência da República em 2018. Não há ainda confirmação de agenda exclusiva dele com o governador, e correligionário, Camilo Santana.

PÍLULAS

Caiu para a conselheira Patrícia Saboya a relatoria no Tribunal de Contas do Estado (TCE) do Parecer Prévio das Contas do governador Camilo Santana, referente a 2018. Ela é, digamos, a caçulinha entre os integrantes da corte.

