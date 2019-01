A inteligência no arsenal

No campo das propostas de fortalecimento da segurança pública, há na Assembleia do Ceará uma pauta interessante para discussão: a da criação no Estado de uma Secretaria de Inteligência Estratégica, uma Agência Estadual de Inteligência, um Conselho Estadual de Inteligência do Estado do Ceará e um Sistema Estadual Interagências de Inteligência. O texto já está para completar um ano e é assinado pelo deputado Fernando Hugo (PP), que desde 1991 acumula experiências parlamentares. "Ameaças à segurança da sociedade e do Estado demandam ações preventivas concertadas entre os organismos de Inteligência de diferentes setores governamentais e não governamentais", diz trecho da justificativa. Vale observar que o projeto é só uma adaptação de decreto presidencial de junho de 2016, que fixa a Política Nacional de Inteligência. Ou seja, pode não ser novidade, mas, considerando as gravíssimas demandas atuais - sobretudo no Ceará - não se perde pela falta de ineditismo.

Sabor

Nem tudo é água no universo da Cagece. A empresa comprou uma carga de capuccino (bebida de origem italiana que mistura café, leite e, em alguns casos, canela). O contribuinte arcou com R$ 2.246,40 da aquisição.

Da moda

A estranha prática legislativa de inserir nos anais de casas parlamentares textos publicados na Imprensa ganhou um adepto fervoroso: o vereador Julierme Sena (Pros).

13

De uma só tacada, Julierme pôs para tramitar 13 requerimentos do gênero - gerando um serviço sem expressão nenhuma para o contribuinte, a Câmara e os demais vereadores. A maior parte refere-se a matérias jornalísticas sobre segurança pública. Note-se que Julierme Sena é policial civil.

História

O Museu Histórico do Crato, município a 508 quilômetros de Fortaleza, está passando por uma repaginada, com merecidas reformas. A cidade é um importante polo cultural e histórico do Estado. A instituição reúne acervo com mais de 900 peças. Que fique o (triste) exemplo do Museu Nacional, no Rio de Janeiro, devastado por um incêndio em setembro passado.

Samba no pé

Trinta e sete 37 propostas de formações carnavalescas devem receber apoio financeiro de R$ 915.995,00 da Prefeitura de Fortaleza para desfilar este ano na Avenida Domingos Olímpio. Escolas de samba, blocos, cordões e afoxés terão R$ 500,64 mil. Maracatus ficarão com R$ 341,355 mil. Os R$ 74 mil restantes serão aplicados para estimular ensaios abertos.

Pílulas

O vereador Raimundo Filho (PRTB) achou de dar uma dura no mercado de bens e serviços culturais. Ele quer que seja obrigatória a divulgação de preços relacionados a eventos privados que vendem ingressos. De outra forma, avalia, quem perde é o consumidor. E é mesmo.

