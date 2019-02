A falta que elas fazem

A Assembleia Legislativa realizou quarta-feira passada um evento público sobre empreendedorismo feminino, articulado pela Procuradoria Especial da Mulher. O tema é importante, considerando que as finanças de muitas famílias dependem das mulheres e que foi promovido por órgão da Casa. Mas faltaram parlamentares. De própria Assembleia, somente compareceu a procuradora da Mulher, deputada Augusta Brito (PCdoB) - Silvana Oliveira (PR), Aderlânia Noronha (SD), Erika Amorim e Patrícia Aguiar (PSD) e Fernanda Pessoa (PSDB) ignoraram olimpicamente a atividade. Da bancada masculina, então, nem se fala. Entre as vereadoras e vereadores de Fortaleza e de outros municípios, a representação coube apenas a Larissa Gaspar (PPL), da Câmara da capital. Trocando em miúdos: quem faltou, começou mal.

No meio

O projeto No Clima da Caatinga, da Associação Caatinga, fará curso de formação em gestão de unidades de conservação. O treinamento terá 60 horas, abordando temas como legislação ambiental, relações humanas e turismo. As aulas começam no próximo dia 11, Escola de Ensino Fundamental e Médio Johnson, em Fortaleza, e seguirão para a Reserva Natural Serra das Almas, em Crateús.

No chão da praça

O Tribunal de Justiça está distribuindo em pontos de pré-Carnaval em Fortaleza material informativo que trata da conscientização sobre a violência contra a mulher. Os focos são a Lei Maria da Penha e a campanha contra o abuso sexual de mulheres em transportes coletivos.

Na praia

A propósito, de folia, a Prefeitura de Caucaia vai aproveitar o período de Momo para reforçar ações de esclarecimento para enfrentamento da sífilis. A marcha é puxada pela Secretaria Municipal de Saúde e pela Comissão Intersetorial do Selo Unicef.

Os melhores

E por falar em Carnaval, vale registrar: o 20º Festival Jazz & Blues, em Guaramiranga, vai ter homenagem de cearenses ao beatle George Harrison. Os músicos Felipe Cazaux, Roberto Lessa, Kildare Rios, Márcio Holanda, Eduardo Neves, Rafael Balboa e Marcelo Holanda fizeram releituras blueseiras de canções do guitarrista, cantor e compositor inglês.

PÍLULAS

O Serviço Social do Comércio (Sesc) do Ceará está recebendo inscrições para a ação Trabalho Social com Idosos (TSI) em Fortaleza. Há 40 atividades, incluindo de promoção da saúde e qualidade de vida e de orientações sobre direitos sociais e cidadania. O atendimento é feito na Rua Clarindo de Queiroz, 1740 - Centro;

