Centro terá quatro praças reformadas em 2019

Com a expectativa de promover uma reocupação e assim fomentar a economia local, o prefeito de Fortaleza, Roberto Claudio, apresentou, nesta terça-feira (27), um conjunto de intervenções para o Centro da cidade, vigentes a partir de 2019. Entre elas - e apontadas como as mais esperadas pela população - estão as reformas e revitalização das praças José de Alencar, Praça dos Mártires (Passeio Público), Parque das Crianças e a Praça do Cristo Redentor.

O anúncio foi feito durante reunião com a diretoria da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Fortaleza (CDL), como parte dos projetos previstos para os próximos dois anos de gestão municipal.

Segundo Roberto Cláudio, o novo Parque das Crianças, com início das obras previsto para maio do próximo ano, receberá um projeto integrado ao terminal de ônibus da Igreja do Coração de Jesus. "Vai ser uma obra única, promovendo um espaço interativo para as crianças da cidade, com diversos espaços lúdicos de interação", diz.

A exemplo da requalificação feita no calçadão da Rua Guilherme Rocha, o mesmo tipo de intervenção deve ser realizado na Rua Liberato Barroso a partir de fevereiro, segundo o prefeito.

Serão implantados nova pavimentação, mobiliário urbano, paisagismo, canteiros e iluminação. No conjunto de novos calçadões, destaca Roberto Claudio, a Rua Barão do Rio Branco ganhará ordenamento do comércio informal a partir de janeiro. "Estamos conversando com os próprios ambulantes e a expectativa é que em março a gente esteja com ela toda pronta, pintada, com calçada estendida e barracas padronizadas. De um lado vai estar o ambulante ordenado, afastado e dando espaço para a fachada da loja e do outro vai estender a área de calçada com paisagismo e pintura".

Mobilidade Urbana

Como demanda da CDL, segundo justifica Roberto Cláudio, serão abertos novos corredores para o transporte público no Centro, reforçando a ideia do trinário da Avenida Duque de Caxias com faixa exclusiva, anunciado ainda no 1º semestre do ano passado. Além disso, diz, as Ruas Castro e Silva e João Moreira também receberão espaços exclusivos ao transporte público, totalizando mais 7,4 km na cidade. "Iniciaremos no primeiro semestre um mini terminal de ônibus ao lado da Praça José de Alencar", acrescenta.

A ciclomobilidade deve ganhar força com a expansão do Sistema Bicicletar. Serão 20 novas estações implantadas até o fim de 2018, em pontos diversos da cidade, mas em trechos que vão do Centro até a Barra do Ceará. O Sistema de Bicicleta Integrada, por sua vez, ganhará mais cinco estações em cinco grandes áreas de concentração de pessoas.

Segurança

Como um projeto em fase de estudo, o chefe do executivo municipal apresentou a CDL uma célula de proteção comunitária de novo formato. A proposta é dividir o Centro em quatro quadrantes, com uma central de monitoramento, e um número elevado de câmeras comparado a uma célula padrão. "E nessas quatro bases uma equipe volante da Guarda Municipal e Polícia Militar 24 horas. Também queremos integrar as câmeras privadas e a ideia é treinar, fardar e equipar os seguranças privados e vigilantes para agir como fonte de informação e inteligência integrada da Guarda Municipal e Polícia Militar".