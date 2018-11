Campanha inédita no Estado alerta para a saúde dos meninos

Urologista não é só para gente grande, alerta a campanha “Novembrinho Azul”. promovida de forma inédita em 2018 pela Sociedade Brasileira de Urologia - Secção Ceará (SUB-CE). Com foco especial nos cuidados com a saúde dos meninos, a ação reforça a importância da prevenção de doenças em todas as faixas etárias do gênero masculino.

No último sábado, a SUB-CE promoveu uma ação na Praça Luíza Távora, no bairro Aldeota, para destacar o tema. “A gente teve a ideia de fazer a campanha porque tem uma série de doenças tanto das vias urinárias, quanto da parte genital que se não forem reconhecidas e tratadas na infância, podem levar consequências para a vida toda”, revela o urologista George Rafael Martins, presidente da SUB-CE. Problemas como fimose, enurese (xixi durante o sono), infecção urinária e criptorquidia (testículo que não desce para o saco escrotal) são as principais doenças que acometem as crianças, de acordo com o urologista.

Em relação à criptorquidia, doença pouco comentada, George Rafael revela que “o indicado é que faça a cirurgia logo aos seis meses, senão vai perdendo capacidade renal, funções no intestino e até a capacidade de produzir espermatozoides. E aumenta o risco até de tumor de testículo”, completa o especialista.

A estudante Nahara Portugal, 22, levou o filho Theo, de 2 anos, para participar das atividades na Praça Luiza Távora. Para ela, a campanha de mobilização serve como importante reforço à prevenção de doenças do filho. “É importante descobrir qualquer problema desde pequeno. Principalmente porque dá a possibilidade de tratar logo”, salienta Nahara.

A preocupação com a saúde urológica pode impactar também na saúde mental dos pequenos. Como por exemplo, em relação aos problemas de sociabilidade causados pela enurese. “Não é uma doença que vai causar grandes problemas no futuro, mas do ponto de vista social e psicológico para a criança é muito ruim”, comenta o urologista.

O engenheiro civil, Davi Pacheco, 38, que participou da mobilização em Fortaleza na companhia dos filhos Caio, 7 meses, e Luiz Henrique, 2 anos e 10 meses, elogiou a iniciativa como forma de quebrar preconceitos. “Quanto mais campanhas, menos restrições a fazer os exames médicos. Ajuda a se prevenir antes que a gente realmente fique doente e tenha maiores complicações”, comenta o engenheiro civil.

Campanha nacional

Além do Ceará, a campanha Novembrinho Azul acontece em alguns poucos outros estados, mas ainda não é nacional. “A nossa ideia é divulgar a campanha para que ela se torne nacional. Já lançamos a ideia para a diretoria nacional para que no ano que vem ocorra no País todo”, finaliza o presidente da secção cearense.

Assim como a presença do ginecologista na vida das mulheres, as visitas ao urologista devem se tornar comuns em ambos os gêneros. “O urologista também trata as meninas quando tem esses problemas”, revela George Rafael.

Orientações sobre problemas urológicos



