Areninhas têm retorno positivo para comunidades beneficiadas

São mais de 4 mil metros quadrados em que o estudante Emanoel da Silva, 12, passa correndo apressado conduzindo a bola, entre uma dividida e outra no meio de campo. Por, pelo menos, duas vezes na semana, é assim que o jovem mantém vivo o sonho de atuar profissionalmente no futebol e, quem sabe um dia, seguir os passos do ídolo, o jogador Lucas Paquetá, ex-atleta do Flamengo.

O local que traz esperança e oportunidade para o jovem é a Areninha do Campo do América, localizado na comunidade de mesmo nome, no bairro Meireles, e onde já foi sua morada por anos. Hoje, frequenta apenas para os treinos, junto a outros 40 meninos que se reúnem às quintas-feiras e aos sábados para a prática. O equipamento, que se soma a outros 21 campos de futebol requalificados na Capital, é uma das apostas da Prefeitura para a redução dos índices de vulnerabilidade social através do lazer.

Localizadas estrategicamente em regiões com baixo Índice de Desenvolvimento Humano, o objetivo das Areninhas passa pelo incentivo à prática da atividade física, culminando num espaço seguro de convivência e formação cidadã.

Na avaliação dos usuários, vem dando certo. De férias escolares, a principal atividade do jovem Emanoel é frequentar o campo, assim como a Areninha da Sargento Hermínio, mais próxima de sua residência atual. "É o que eu mais gosto de fazer. Jogava aqui desde quando era areia, mas era ruim porque pegávamos micose. Atualmente, é bem melhor para movimentar a bola", comenta.

Interesse

Nascido e criado no local, o cuidador Isaque Paulino, 54 - à frente da escolinha de futebol da comunidade - aponta um maior interesse pelo esporte depois da reforma do espaço, atualmente o único equipamento de lazer disponível para a população do entorno.

"O jovem hoje tem esse privilégio, que nós não tínhamos antigamente, de possuir um campo com esse padrão. Numa tarde dessa, em que os jovens estão de férias, eles se ocupam jogando futebol e saem da ociosidade. Eu sempre trago todos eles para cá e reforço que o caminho é estudo e futebol", afirma.

O sentimento de pertencimento também se manifesta em quem não utiliza o campo diretamente. Sentada na calçada da casa dos filhos, em frente à Areninha, a aposentada Mariana Santana, 69, celebra o crescimento do movimento no bairro. "Ficou mais animado, deu uma cara melhor a este lugar. Ao invés de saírem para jogar em outros lugares agora pessoas de fora é que vêm para cá. Tem muito morador que passou a fazer caminhadas ao redor do campo, ao invés de descer para praia. Tudo isso é bom. Sem falar que é uma opção de lazer para as crianças do bairro", diz.

Mas como o primeiro equipamento a ser entregue, ainda em 2014, o Campo do América já requer reparos, segundo avalia Isaque Paulino. Quando esteve no local, a reportagem verificou pontos pretos no campo, que segundo Isaque, trata-se da grama sintética gasta. "Isso dificulta porque deixa o campo duro. Os refletores e os alambrados também precisam de manutenção", comenta.

Pirambu

Outro exemplo de boa ocupação vem do lado oeste da cidade. Na tarde da última quarta-feira (26), a Areninha Pirambu se transformara em pelo menos quatro, com grupos de crianças, adolescentes e adultos dividindo democraticamente o espaço. De um lado, um goleiro de mudança para a Europa e seu treinador repetiam jogadas. Do outro, um adolescente prometido a um time nacional treinava com colegas. Entre eles, crianças se divertiam despretensiosamente no fim de tarde. Em comum, todos moradores da comunidade do Pirambu.

No espaço também jogava o barmen Alisson Batista, 20, que mesmo sem a atual perspectiva de um contrato profissional, faz questão de frequentar o espaço para praticar a atividade que tanto gosta. "Infelizmente, as portas não se abriram para mim, mas eu amo futebol e venho jogar sempre. É importante termos esse espaço. Muitos jovens foram atraídos para cá", fala.

Areninha Pirambu vem garantindo ocupação de usuários de todas as idades, especialmente crianças e adolescentes Foto: Rodrigo Gadelha

Morador do bairro e administrador do equipamento, Edvanio da Silva confirma a alta ocupação do espaço em quase três anos de existência, situação diferente do campo improvisado no local, após a saída do antigo kartódromo do Pirambu. "Chegamos a montar um campo mas a manutenção era muito cara e com o tempo ficou só areia. Com a areninha ficou bem melhor. Nosso único problema é a maresia que é muito alta e corrói os alambrados de ferro, mas temos gente jogando de segunda a segunda, de todas as idades", comenta Silva.

Cronograma

Com o retorno social positivo dos equipamentos, segundo avaliação da Secretaria do Esporte e Lazer (Secel), a gestão municipal segue no processo de urbanizar e requalificar campos de futebol pela cidade. Atualmente, as 22 areninhas realizam aproximadamente 121.600 atendimentos mensais, conforme a Pasta. Mais 15 unidades estão sendo construídas e outras 15 terão ordem de serviço assinada, totalizando 52 equipamentos até 2020.

Os bairros Vila Velha, Novo Mondubim, Antônio Bezerra, Bonsucesso, Itaoca, Serrinha, Parangaba, Granja Portugal, Sítio Córrego, São Bento, Castelão, Lagoa Redonda, Santa Rosa, Barroso, Jardim das Oliveiras, Parque Santa Maria, Boa Vista e Parque Dois Irmãos serão os próximos a serem beneficiados.

Ainda de acordo com a Secretaria, eventuais manutenções e reparos acontecem de forma periódica, conforme constatação durante visitas da Coordenação de Equipamentos da Secel ou por informações passadas pelos usuários e pelo Conselho Gestor Comunitário do bairro, órgão colegiado propositivo que, segundo o órgão, tem por finalidade auxiliar na organização e conservação do uso da praça esportiva.