App do Diário do Nordeste lança notificação de notícias

Notícia ao alcance de uma mão, de forma clara, simples, direta, e agora com mais instantaneidade. A proposta do Diário do Nordeste, também presente na funcionalidade do aplicativo do jornal para smartphones, traz uma nova opção para os usuários mobile: a notificação de conteúdos urgentes e mais relevantes.

Através da função, os leitores são notificados na tela do aparelho celular sempre que houver "breaking news", ou seja, notícias de última hora e aquelas consideradas mais relevantes no contexto atual. "Sempre que tiver uma notícia nova e que a redação julgue ser muito importante ou que requeira mais atenção, o usuário receberá uma notificação, explica o supervisor de T.I. Do Sistema Verdes Mares, Raphael PH Santos.

Através da ferramenta, será possível identificar o conteúdo que mais interessa aos leitores do Diário do Nordeste, por plataforma, por área temática e até mesmo por localização, conforme destaca a diretora digital do Sistema Verdes Mares, Ívila Bessa.

"Notificações do app são recordações para a audiência restabelecer o contato com a nossa marca. Vamos experimentar novos formatos digitais com as marcas do SVM em 2019 e esse é um passo básico e indispensável de estar presente nas plataformas em que as pessoas estão no cotidiano", afirma Ívila.

O App é 100% gratuito e está disponível tanto para iOS como para usuários do sistema Android, através da Play Store. Por meio do aplicativo, os leitores têm acesso, de forma rápida, simples, e sempre atualizada, a todo o conteúdo disponível no site do Diário do Nordeste, podendo navegar por editorias e tags.

Acesso

Matérias e reportagens online são, hoje, a principal fonte de notícias em boa parte do mundo. Com o consumo crescente dos smartphones - sendo estes o principal meio de acesso à internet no País - apresentar plataformas de comunicação diversificadas é importante para simplificar a obtenção da informação.

Pesquisa realizada pelo Instituto Reuters para o Estudo do Jornalismo (RISJ- sigla em inglês) na América Latina aponta que 72% dos entrevistados no Brasil estão acessando notícias através dos seus smartphones. No México, esse número chega a 74%. No Chile, é um pouco maior, 81%.