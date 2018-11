3 mil motoristas podem usufruir de curso de reciclagem preventiva

Para motoristas profissionais que tiveram o infortúnio de acumular pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), ainda há uma "salvação". Se as infrações de trânsito chegarem a render-lhes 14 a 19 pontos dentro do período de 12 meses, é possível solicitar a participação do curso preventivo de reciclagem, conforme a Resolução nº 723 do Conselho Nacional de Trânsito.

No Estado, 3 mil motoristas podem ser beneficiados com a medida de forma imediata, segundo o Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran/CE). É preciso, porém, um pouco mais que apenas a soma de pontos para requerer as aulas.

O curso preventivo só está disponível para condutores das categorias C, de veículos de carga como caminhões, D, de veículos de transporte de passageiros, como ônibus e vans, e E, de veículos conjugados, como carreta com reboque ou trailer.

O motorista também deve exercer atividade remunerada, com a observação registrada em sua CNH. Dos 437 centros de formação de condutores que existem no Ceará, 148 fizeram o requerimento ao Núcleo de Controladoria de Trânsito (NUCRT) para disponibilizar o curso de reciclagem preventiva.

Formação

Como as aulas possuem a mesma carga horária e as mesmas disciplinas. Todos os 148 centros estão aptos a ofertá-lo. Dentre os locais de ensino autorizados, está a Autoescola Bosco. Com 38 anos de existência, o centro de formação começou a divulgar o novo curso preventivo recentemente, e conta, por enquanto, com dois alunos inscritos.

"Eu mandei fazer uma faixa dizendo que oferecemos as aulas, mas não coloquei ainda. Estou só esperando ficar pronta", diz João Bosco Maia Martins, 68, dono da autoescola.

A carga horária da reciclagem preventiva prevê 30 horas/aula, igualando-se ao curso de reciclagem para condutores infratores. "São duas aulas por semana. Depois, o aluno faz uma prova, e aí a pontuação zera", explica João Bosco. Condutores que reunirem 20 ou mais pontos na CNH em um ano têm o direito de dirigir suspenso, conforme o Código de Trânsito Brasileiro.

Para requerer a participação nas aulas, o motorista deve procurar o Detran/CE, que liberará um documento permitindo-o procurar qualquer centro de formação à sua escolha para, assim, dar início ao curso, que deverá ser concluído em um prazo de até 30 dias. Segundo o órgão, o manual do curso e o passo a passo do mesmo já existem, e estão em fase final de inserção no site do Detran.