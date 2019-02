Washington Luiz valoriza grupo

Durante muito tempo em sua vida, Washington Luiz dos Santos, de 37 anos, dividiu o coração entre o repicar dos sinos da Igreja Matriz de Juazeiro do Norte e o grito de gol vindo das arquibancadas e campos de futebol. Católico praticante e devoto do Padre Cícero, o treinador do Barbalha considera que uniu sua fé e conhecimento tático e agrupou com o comprometimento do elenco para ser o vencedor da 1ª fase do Campeonato Cearense, desbancando equipes com maior investimento do que a sua.

Como consequência, colocou o município de Barbalha na Copa do Brasil de 2020, acrescentando esse feito a outros já conseguidos no futebol cearense e para os quais, ele não faz grande estardalhaço com intenções midiáticas.

Eficiência

Eficiente e discreto, o treinador, que foi atleta do Icasa, vice-campeão cearense em 2005, já havia sido campeão cearense da Série C pelo mesmo clube, juntando mais de 80% do elenco, que chegou em primeiro lugar na primeira fase do Estadual. O técnico mostrou que Santo de casa obra milagre, num futebol que encontra grandes dificuldades na Região do Cariri.

"A conquista que tivemos, eu não a trago só para mim, mas é o resultado do comprometimento do grupo. Eu passo a tática, mas cabe aos jogadores a execução", disse.

Washington mesclou seu elenco atual e montou um grupo com média de idade de 26 anos, tendo começado os trabalhos para o Cearense de 2019, no dia 12 de dezembro.

Conquistas

Em 2012, Washington Luiz foi campeão da Série C cearense pelo Iguatu; em 2013, foi campeão da Taça Fares Lopes pelo Barbalha, feito que ele repetiu em 2016, pelo Guaraju. Por colocações no Estadual, já classificou o Guarani na Série D do Brasileiro. E outra faceta do técnico é descobrir novos valores.

Foi Washington Luiz quem deu a primeira oportunidade a Edson Cariús. Em 2014, dirigindo o Ferrão, Washington não conseguiu emplacar a contratação de Cariús, hoje, jogador de destaque da equipe. Outros cearenses como Regineudo, Leilson, Igor Cariús (CRB), também foram descobertos por ele.