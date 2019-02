Vovô quer ampliar liderança

O Ceará entra em campo hoje à noite pelo Campeonato Cearense com um objetivo bem definido: abrir vantagem na liderança da 2ª fase, ao receber o Guarany de Sobral, às 20 horas, na Arena Castelão.

Isso porque o Vozão já lidera com seis pontos, mesma pontuação de Ferroviário e Fortaleza, mas com um jogo a menos. Ou seja, se vencer o Cacique do Vale hoje, abrirá distância para os dois rivais.

Já o Guarany de Sobral vem de derrota para o Fortaleza no Junco e com três pontos, precisa pontuar para buscar um lugar no G-4.

Para conquistar o triunfo, o Alvinegro de Porangabuçu jogará com força máxima. Pela programação da comissão técnica, embora tenha atuado com o time titular diante do Vitória no último sábado, a equipe reserva será escalada apenas no dia 24 contra o Barbalha, fora, pela 4ª rodada do Estadual, já que dias depois o Vozão terá como prioridade a Copa do Brasil no dia 27 contra o Foz do Iguaçu fora.

O Vovô será dirigido pelo auxiliar Márcio Hann, já que Lisca, embora vá assistir ao jogo dos camarotes, está no curso da CBF. Em comparação à equipe que empatou com o Vitória, em Salvador, serão duas alterações, com Fabinho no lugar de Edinho e Chico substituindo Vitor Feijão.

Ligados

Pelo regulamento do Estadual, o líder da 2ª fase terá vantagem nas seminais, assim como a pontuação acumulada será critério desempate também na decisão.

Pensando isso, o Ceará espera já abrir vantagem. "Estamos na liderança e podemos abrir em pontuação. Sabemos o quanto é importante terminar na frente nesta fase para ter vantagens. A proposta buscar mais uma vitória", declarou o meia Ricardinho.