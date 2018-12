Vovô pode ficar sem trio ofensivo

O Ceará possui uma base sólida para iniciar 2019, mas corre o risco de não começar o ano com nenhum dos titulares na campanha da Série A. Isso porque, o trio de ataque formado por Arthur, Leandro Carvalho e Calyson, responsável por 43% dos gols da equipe na Série A, não tem contrato para o ano que vem.

O artilheiro Arthur já foi anunciado pelo Palmeiras e inicia o ano no campeão brasileiro. Já os outros dois, Leandro Carvalho e Calyson, dependem de negociações com Botafogo/RJ e Brasil de Pelotas/RS, respectivamente.

A diretoria alvinegra já confirmou o interesse em ambos para o ano que vem, e fará um esforço para mantê-los, pois Leandro Carvalho e Calyson foram peças chave no time de Lisca.

“O Calyson jogou como titular e temos interesse em permanecer com ele para 2019. Já o Leandro, faremos um esforço para ele ficar aqui. Ele quer ficar aqui é a casa dele, aonde ele joga. Quando ele está jogando no Ceará vira gênio. Vamos negociar com o Botafogo”, declarou o presidente Robinson de Castro, que tentará adquirir os direitos do jogador ou pagar o time carioca por um novo empréstimo.

O técnico Lisca espera a permanência de Leandro a Calyson, mas caso contrário, espera que a reposição seja a altura. “Tentaremos o Calyson e o Leandro. Caso eles não fiquem, temos que substituí-los com inteligência, indo atrás dessas peças que serão fundamentais para toda nossa produção no ano”.

Importância

Em números, Arthur, Leandro Carvalho e Calyson mostraram ser essenciais para o sucesso do Ceará na Série A.

Dos 32 gols da equipe no Brasileirão, 14 foram do trio (Arthur fez 7, Leandro Carvalho fez 5 e Calyson 2), equivalendo a 43%.

Com eles, o Vovô conquistou 50% dos pontos (foram 14 jogos, com 6 vitórias, 3 empates e 5 derrotas). Já sem eles (24 jogos), o aproveitamento cai para 31.9%.

Outros jogadores da posição não devem ficar no clube: Eder Luis e Felipe Azevedo estão em fim de contrato e devem sair. Já Ricardo Bueno, tem contrato para 2019 mas deve ser emprestado.