Volante e lateral Pablo, um dos heróis do acesso de 2017, se despede

Aos poucos, alguns jogadores do Fortaleza que criaram uma identificação com o clube e que contribuíram para a conquista do título de campeão brasileiro da Série B, vão se despedindo do Leão do Pici.

Somente nessa semana, dois jogadores muito queridos pela torcida disseram adeus. O primeiro foi o zagueiro Diego Jussani, que fez 49 partidas com a camisa tricolor, mas que não renovou seu contrato.

E na tarde de ontem, foi a vez do volante e lateral-direito Pablo, um dos jogadores mais importantes do acesso do clube à Série B, em 2017, informar que havia encerrado o seu ciclo de duas temporadas.

Em 2017, Pablo encarnou a luta pelo acesso à Série B do Fortaleza e mesmo nos momentos mais críticos, deu a cara para bater em entrevistas otimistas e que mostraram o real espírito do grupo.

Nas redes sociais, Pablo se despediu: "Hoje, me despeço do clube e torcida. Ainda tenho contrato, mas já fui comunicado que não continuarei na próxima temporada", disse o atleta, no início de sua postagem.

Retrospecto

De 56 jogos que o Fortaleza realizou na temporada de 2018, Pablo participou de 24, sendo 12 no Campeonato Cearense e 12 na Série B do Campeonato Brasileiro, não tendo marcado nenhum gol. Em situações especiais, substituiu sem comprometer, o lateral-direito Tinga na Série B.

No segundo turno da Série B desse ano, o técnico Rogério Ceni tinha um elenco em mãos de 33 jogadores. Tão logo se encerrou o campeonato e o clube ergueu a taça de campeão brasileiro, alguns atletas foram ficando sem contrato.

Até o momento, 19 desses atletas não estão permanecendo, o que é uma redução drástica no grupo.

Permaneceram

Apesar de muitas saídas, alguns atletas importantes estão continuando. Tomando-se por base o time que fez a festa do título de campeão da Série B, diante do Juventude, na Arena Castelão, oito jogadores dos 14 que participaram, estão no elenco. São eles Marcelo Böeck; Tinga, Bruno Melo, Felipe, Marlon, Marcinho, Ederson e Romarinho.

O Fotaleza já contratou oito reforços e renovou o contrato de mais quatro do elenco: Max Walef, goleiro; Derley, volante; Roger Carvalho, zagueiro e Ederson, atacante.

Especulações

A diretoria não confirma, mas o Fortaleza estaria para contratar nas próximas horas o zagueiro Ernando, do Inter/RS; Marlon, zagueiro da Ponte Preta; Geovani Augusto, meia-atacante do Corinthians. Outra especulação seria uma possível renovação de contrato do meia Dodô, que pertence ao Atlético Mineiro.