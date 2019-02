Um dos sobreviventes do incêndio no Flamengo, Cauan recebe alta

Um dos três sobreviventes do incêndio que matou 10 pessoas no CT do Flamengo na última sexta-feira (8), Cauan Emanuel deixou, no fim da tarde de ontem, um hospital particular na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, onde estava internado. Ele saiu por uma entrada lateral do hospital sem ser visto pela imprensa.

Até amanhã (13), Cauan deverá dormir em um hotel disponibilizado pelo Flamengo, no Rio de Janeiro. Em seguida, voltará à casa dos pais, em Fortaleza. O empresário do jovem, Wanderley Nogueira, disse também que policiais chegaram a pegar o depoimento do garoto ainda no hospital. A investigação está sendo conduzida pela 42ª Delegacia de Polícia, no Recreio, zona oeste do Rio.

Outro jogador que está internado na mesma instituição, Francisco Dyogo, segundo o Flamengo, "segue em curva de melhora, mas continua com demandas ventilatórias de oxigênio e ainda precisa de suporte com cateter nasal", informou o clube, que acrescentou: "por conta disso permanece internado no CTI".

Cauan deixou hospital onde estava internado e voltará para Fortaleza ALEXANDRE VIDAL/FLAMENGO

Enterros

Foram enterradas cinco vítimas identificadas do incêndio no alojamento das categorias de base do Flamengo. As famílias dos jogadores mortos Gedson Beltrão, Áthila Paixão, Samuel Thomas, Rykelmo Viana e Jorge Eduardo dos Santos promoveram as despedidas dos garotos com homenagens e funerais em quatro diferentes estados do Brasil. Os enterros foram realizados em São Paulo, Sergipe, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

A série de enterros começou no sábado (9), em Volta Redonda, com o sepultamento de Arthur Vinícius, e chegou ao fim, ontem à tarde, com o adeus aos cinco jovens também falecidos.

Na madrugada da última sexta, um incêndio no Centro de Treinamento George Helal, mais conhecido como Ninho do Urubu, em Vargem Grande, na zona oeste do Rio, causou a morte de 10 jogadores da base do clube carioca e deixou três feridos. As autoridades já investigam o caso.

Fogo em Bangu

Outro incêndio com jogadores de futebol como vítimas ocorreu na tarde de ontem no Rio de Janeiro. Atletas da categoria de base do Bangu descansavam no alojamento da Comissão de Desportos da Aeronáutica (CDA), em Campo dos Afonsos, na zona oeste carioca, quando o local começou a pegar fogo. Três pessoas foram encaminhadas para o Hospital da Aeronáutica, que fica a poucos metros de lá.

A assessoria de imprensa do Bangu informou que a situação delas não exige maiores cuidados. Coincidentemente, o aparelho de ar-condicionado produziu faíscas que caíram no colchão dos garotos. E o incêndio começou.

O incidente com jogadores do Bangu ocorreu poucos dias depois da tragédia com os jogadores do Flamengo.