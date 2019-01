Um dos principais destaques do Ceará, Everson está perto do adeus

Pelo segundo dia seguido, o goleiro Everson não apareceu para treinar ontem no gramado de Porangabuçu. Com isso, o Ceará teve na atividade para a posição Diogo Silva, Fernando Henrique e Gleidson, oriundo das categorias de base do clube. Everson fez atividade na academia do clube e depois se reuniu com a diretoria do Ceará, após a proposta do Santos.O empresário do atleta, no entanto, não esteve com o presidente do clube, Robinson de Castro, mas com o gerente de futebol, Marcelo Segurado.

Na última segunda-feira, o goleiro Everson alegou problemas estomacais, segundo a assessoria do clube. Ontem, o Vovô não se manifestou sobre a ausência do jogador no gramado. Mesmo com a renovação de Everson até 2021, a multa segue em R$ 6 milhões.

O desejo do goleiro Everson é de atuar no Santos, embora seja grato ao Ceará, garante o empresário do atleta, Edson Neto. Recentemente, o jogador de 28 anos esteve na mira do Grêmio, que fechou com Júlio César, ex-Fluminense.

O técnico do Santos, Jorge Sampaoli, quer um goleiro que saiba jogar com os pés, o que pode fazer com que Vanderlei, titular incontestável nos últimos três anos, seja barrado. O argentino aprovou o nome de Everson, mas a diretoria do Ceará só libera com o pagamento da multa à vista. A "novela" deve ter um desfecho nos próximos dias, já que o jogador ainda interessa ao Santos.

Possíveis substitutos

Caso a negociação com o Santos se concretize, o Ceará vai para o mercado em busca de reforço para o setor. Um nome possível é o de Richard, do Paraná. Outros nomes são Jailson, que hoje está no Palmeiras e já defendeu o Alvinegro de Porangabuçu e foi muito bem, por sinal, e Andrey, do Sampaio Corrêa. Para a mesma posição, hoje, o Vovô tem o experiente Fernando Henrique, que tem 179 jogos com a camisa do clube, e Diogo Silva, que fez dois jogos no Vovô. Gleidson ainda vem trabalhando de forma inicial com os jogadores comandados pelo técnico Lisca para 2019.

Apresentado

Nessa terça-feira, o Ceará apresentou mais um reforço para a temporada 2019. Trata-se de Vitor Feijão (atacante), que pertence ao Paraná Clube e jogou pelo Criciúma em 2018.

"Vim aqui pra jogar e ajudar ao máximo meus companheiros. Não vai faltar garra e vou me doar ao máximo nos treinos e nos jogos. Já conheço o trabalho do técnico Lisca. Ele é um treinador que sabe projetar muito bem a equipe. Quero fazer minha história no Ceará. O torcedor pode esperar muita vontade minha. Venho para trabalhar forte e buscar o meu espaço na equipe. Estou muito feliz em ter recebido esse convite e de poder estar aqui", disse o novo atacante do Alvinegro durante a coletiva de imprensa.