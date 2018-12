UFC Fortaleza ganha forma

A espera acabou! A 3ª edição do UFC Fortaleza, marcada para acontecer novamente no Centro de Formação Olímpica (CFO), em 2 de fevereiro de 2019, já começa a sair do papel e ganhar forma, com o anúncio das primeiras lutas do evento e início da venda de ingressos.

A partir do dia 5 de dezembro, os fãs do MMA poderão adquirir os bilhetes através do site tudus.Com.Br e garantir um lugar privilegiado para ver grandes duelos como a tão esperada revanche entre Raphael Assunção e Marlon Moraes, pela categoria peso-galo.

O casamento dessa luta, a meu ver, é excelente para encabeçar o card. São dois dos melhores lutadores da divisão e quem vencer estará credenciado a tomar o cinturão do americano TJ Dillashaw, atual campeão.

Como já antecipamos na coluna anterior, o cearense Thiago Pitbull Alves também é presença certa no evento. Ele encara o americano Max Griffen, em luta que será crucial para o nosso representante da casa voltar a vencer no Ultimate. O maior nome do jiu-jítsu brasileiro no UFC, Demian Maia, fará o co-main event ao enfrentar o estadunidense Lyman Good, apelidado de "Cyborg americano".

Além disso, o peso-pesado Júnior "Baby" Albini estará em ação medindo forças com o ucraniano Dmitry Sosnovskiy, e Rogério Bontorin e Taila Santos, que participaram da última edição do Contender Series, farão suas estreias no evento contra Magomed Bibulatov e Mara Borella, respectivamente.

Ou seja, não vai faltar adrenalina no octógono mais famoso do planeta, que aguarda um ginásio lotado, a exemplo do que aconteceu no dia 11 de março de 2017. Daí o interesse da franquia em sediar o primeiro evento em solo brasileiro na capital cearense.

Pelo menos, mais cinco lutas devem ser anunciadas nos próximos dias para o card em Fortaleza. Até lá, você confere tudo em primeira mão na coluna Vai Encarar, que já tem presença certa em mais uma cobertura internacional do maior evento de MMA do mundo.