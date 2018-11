Tricolor tenta superar marcas de dois gigantes do futebol brasileiro

Com 71 pontos ganhos no Campeonato Brasileiro da Série B, do qual já se tornou campeão antecipadamente, o Fortaleza tem uma motivação a mais para tentar vencer o Coritiba, na próxima sexta-feira (23), às 18h30 (hora de Fortaleza), no Estádio Couto Pereira, pela 38ª rodada da competição: Se vencer, o Leão poderá fazer mais pontos, quando se sagrou campeão, do que dois gigantes do futebol brasileiro, o Atlético Mineiro e o Botafogo.

No ano de 2006, o Galo Mineiro foi o grande campeão da Série B do Brasileiro daquele ano, com 71 pontos ganhos. Acontece que o Leão já tem os mesmos 71 pontos e poderá aumentar a marca, realizando uma campanha superior aos mineiros. Outro gigante do futebol nacional que poderá ser ultrapassado pelo Leão é o Botafogo. No ano de 2015, o Fogão foi campeão, fazendo 72 pontos.

O time do técnico Rogério Ceni já completou uma série invicta de 10 partidas na Série B, ao golear o Juventude/RS por 4 a 1, na última quinta-feira na capital cearense, superando até seus números do início da competição, visto que, no primeiro turno, chegou a ficar nove jogos sem perder.

O Tricolor marcou 54 gols na Segunda Divisão de 2018 possuindo a artilharia mais positiva do certame. Houve um crescimento também da equipe como visitante: neste quesito, o Fortaleza agora é o terceiro melhor, com 28 pontos ganhos longe de casa.

No momento, os atletas leoninos ainda não recobraram a concentração total para a próxima partida, pois o grande objetivo foi atingido até além da conta, com o acesso e o título. "Graças a Deus a gente pôde coroar uma campanha excepcional e excelente. Esse ano e é só comemorar", disse o atacante Romarinho.

O Tricolor do Pici conseguiu o seu acesso à Série A na 34ª rodada ao derrotar o Atlético Goianiense fora de casa e ganhou o título na 36ª, ao derrotar o Avaí, também longe da Arena Castelão. A campanha deixou os jogadores agradecidos pelo carinho da torcida. "Tenho que agradecer ao Fortaleza, à torcida, a todos que acreditaram em nós. Foi mais que merecido. Não foi à toa a festa que a torcida fez para nós no Castelão, na entrega da taça de campeão. A gente ralou muito para isso acontecer e tenho que agradecer", disse o zagueiro Ligger.

Rogério Ceni deve promover muitas mudanças na equipe titular que enfrentará o Coritiba, com o intuito de dar chance aos jogadores que ainda não atuaram, ou que participaram menos das partidas.