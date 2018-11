Tricolor do Pici tem 12 atletas para 2019

Para quem teve 34 jogadores atuando em alto nível no Campeonato Brasileiro, o Fortaleza está na entressafra de fim de temporada e no momento de refazer o grupo para o ano de 2019.

Com as renovações de contrato do volante Felipe e do goleiro Max Walef, o clube já tem 12 jogadores no elenco para o início da temporada do ano que vem. Isso, a contagem de hoje, visto que, muita coisa irá acontecer até o final do ano, em termos de movimentação no plantel.

O diretor de futebol do Leão, Daniel de Paula, confirmou, ontem à tarde, em entrevista à Rádio Verdes Mares, que toda a montagem do novo elenco passará pela decisão do técnico. No momento, o clube ainda acredita que possa manter Rogério Ceni e sua comissão técnica. Desse comando é que saem as decisões mais imediatas sobre o grupo.

"Nós renovamos dois contratos, no caso do Felipe e do Max Walef porque já foram solicitações feitas pelo Rogério Ceni, quando ainda estávamos realizando os jogos da Série B. Estamos dando continuidade ao planejamento porque entendemos que são dois jogadores nossos, da casa, e que fizeram um bom trabalho esse ano", justificou Daniel.

Situações

São os seguintes os jogadores com vínculos para 2019: Marcelo Böeck, Bruno Melo, Felipe, Pablo, Tinga, Wesley, Marlon, Romarinho, Marcnho, Max Walef; e ainda há os casos do lateral-direito Diego Tavares e do goleiro Matheus Inácio. Esses dois estão machucados. O goleiro Matheus Inácio já fez uma cirurgia de ligamentos do joelho esquerdo e nessa condição, tem que ter seu contrato prorrogado, por conta da legislação relativa a jogar lesionado. O mesmo acontece com o lateral Diego Tavares. Este passará por cirurgia no joelho e terá seu contrato prorrogado pelo menos até quando se recuperar.

Marcinho

Existe uma controvérsia quanto ao atacante Marcinho. O atleta tem contrato até abril de 2019 com o Fortaleza. Entretanto, em redes sociais, postou que "sentirá saudades". Há informações de que o Inter/RS, detentor dos seus direitos federativos, poderá emprestá-lo a outros clubes da Série A.