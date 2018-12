Tributo a um craque cearense especial

Muito tenho escrito sobre dois jogadores cearenses que deixaram o selo de seu talento na história do nosso futebol: Mozart Gomes e Clodoaldo. O primeiro nas décadas de 1950 e 1960; o segundo, notável nas décadas mais recentes. Hoje, porém, quero corrigir um lapso de minha parte. Quero fazer justiça a um craque cearense muito especial. O moço que veio de Quixeramobim para encantar o mundo: Iarley. Para ser mais preciso: Pedro Iarley Lima Dantas. Ele começou a carreira nas bases do Ferroviário. Brilhou no Ceará, onde foi campeão. Depois, Paysandu de Belém. Daí para o mundo. Bicampeão mundial de clubes: em 2003 pelo Boca Juniors da Argentina; em 2006 pelo Internacional de Porto Alegre. Nenhum outro jogador cearense tem dois títulos tão importantes no seu currículo. Iarley, sinônimo de intimidade com a bola, dribles curtos, panorâmica visão de jogo, finalizações mortais. Toque, arte, malícia, filigrana. Genial o lance em que deu passe milimétrico para Gabiru assinalar o gol do título mundial sobre o Barcelona. Nesse lance Iarley foi um pouco de Pelé, de Messi, de Cristiano Ronaldo, de Gerson...

Sem comparações

Quando forem buscar substitutos para Gustavo (ex-Fortaleza) e Arthur (ex-Ceará), não me venham com aquelas inoportunas comparações. Cada jogador tem sua característica. Então melhor será respeitar as individualidades. Um dos graves erros é querer que o novo contratado seja a fotocópia do que foi embora. Geralmente isso não dá certo.

Erro de avaliação

Um dos graves erros de determinada rede de TV foi querer fazer de Rubinho Barrichello o sucessor de Ayrton Senna nas pistas do mundo. Rubinho era bom piloto. Ganhou vários GPs, mas nem de longe lembrou o desempenho de Senna. Forçaram a barra e terminaram prejudicando Rubinho.

Na dele

Ouvi análises comparativas sobre os atacantes Edson Cariús, Gustavo e Arthur. Ora, amigos, cada um à sua maneira. Além disso, como comparar se os elencos eram diferentes e as competições que eles disputavam eram também de níveis diferentes. Entendo que Edson Cariús, se for para um time que lhe ofereça suporte qualificado, poderá corresponder em qualquer outro clube grande.

PILULAS

Discreto foi De Juninho Quixadá ao futebol cearense. Mas o êxito foi estrondoso pela qualidade de seu futebol. Após longo período na Europa, de repente apareceu no Ferroviário e fez a diferença na Série C. No Ceará fez também a diferença que levou o Vozão a grandes vitórias. Contratação sem alarde que rendeu mais que bombas.

O futebol tem coisas interessantes. Fiz referência ao Juninho Quixadá porque é incrível como ele passou tanto tempo sem ser lembrado pelas bandas de cá. Um sumiço como quem já até havia encerrado a carreira. Aí ele surgiu com um futebol refinado, de altíssima qualidade. Veio assim como quem não quer, querendo. E a todos encantou. Bom 2019, cara.