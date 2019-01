Todos merecem uma segunda chance

A vida é repleta de reviravoltas. No campo profissional do futebol, não raro o atleta se depara com situações desconfortáveis por não se encontrar num novo time. Cada transferência é uma incógnita. Assim de volta ao Ceará o atacante Roger. Recebido com otimismo por uns, recebido com ceticismo por outros. E aí está ele. Mistura o insucesso no Ceará em 2011 com o sucesso no Botafogo em 2017. Não deu certo no alvinegro daqui. Deu certo no alvinegro do Rio de Janeiro. Antes do êxito no Rio, passou por Ponte Preta, Sport, Atlético Paranaense, Suwon Bluewings da Coreia do Sul, Chapecoense, Bahia, Red Bull Brasil e Ponte Preta outra vez. Depois da temporada vitoriosa no Botafogo, jogou no Internacional e no Corinthians. Uma longa trajetória de sete anos fora daqui. Roger diz-se pronto para resgatar a dívida que tem para com a torcida do Ceará. Promover esse resgate requer da parte dele muita personalidade, força mental e equilíbrio interior, pois terá de enfrentar mil cobranças. Além disso, não terá como evitar as lembranças de Arthur, o recente ídolo que foi para o Palmeiras. Síntese: todo profissional merece uma segunda chance. A de Roger está aí.

Apressados

Parte da torcida do Fortaleza mostra-se insatisfeita com a produção do time no empate diante do CSA no Castelão. Calma, gente. Essa turma exigente tem de sair do passado e vir para o presente. O CSA há tempo vem numa disputa equilibrada com o Leão. Então não se poderia esperar outra coisa que não as dificuldades naturais que o Leão encontrou.

Segunda fase

A margem de erro nesta segunda fase do Campeonato Cearense é muito pequena. Não há returno, ou seja, haverá apenas "jogos de ida". Qualquer tropeço não há como recuperar os pontos perdidos. Será uma espécie de "tie-brake" do vôlei. Modelo mata-mata só a partir da semifinal.

Hoje a Rodada final

Jogos interessantes. Na luta por uma vaga na Copa do Brasil, Barbalha pega o Ferrão no PV e o Atlético pega o Guarany no Junco. Barbalha se classificará com um empate, desde que o Atlético não ganhe do Guarany. Imprevisível desfecho. Já diante do Iguatu, desespero do Guarani para escapar do rebaixamento. Nunca imaginei ver o futebol de Juazeiro do Norte, antes tão pujante, passar pelo aperto de agora.

PÍLULAS

Sorteio Será amanhã, às 9 horas, na sede da FCF, o sorteio para a definição dos mandos de campo da segunda fase do Campeonato Cearense de futebol. O sorteio será transmitido ao vivo pela FCFTV. A tabela da Segunda Fase será divulgada em seguida, já que a primeira rodada acontecerá no sábado, dia 2 de fevereiro.

Início Para a maioria dos torcedores, o verdadeiro Campeonato Cearense começará agora com o ingresso de Fortaleza e Ceará. Antes, com apenas o Ferroviário de time grande, muitos encararam a primeira fase do certame como preliminar. Tudo bem, mas os destaques ficaram com Barbalha e Atlético, times médios que lutam pelo título.