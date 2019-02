Todos ainda buscam a melhor formação

A derrota do Fortaleza para o Atlético gerou inquietações entre os tricolores. Sempre que há tropeço de time grande diante de time médio logo ocorrem questionamentos. O principal tem sido com relação à futura participação tricolor na Série A nacional. Ora, cada coisa a seu tempo. É claro que o time vai receber reforços para a disputa maior. Se assim não fosse, teria mantido o grupo campeão da Série B 2018. A exigência do torcedor não admite tropeços. E mais: desconhece até os méritos que possa ter o adversário. O Atlético, não faz muito, despachou da Copa do Brasil o Joinville de Santa Catarina. É um dado que merece ser analisado com atenção. Tem bons jogadores como Ronaldo, Elvis, Zizu, Daniel, Danielzinho, Valdo Bacabal. Um treinador jovem, Luan Carlos, estudioso da matéria. O Atlético também andou oscilando. Tomou goleada do Ferroviário (4 x 1). Não há como querer que hoje o Fortaleza já tenha a formação Série A. Ninguém no momento tem equipe definida. Até o poderoso Corinthians, mesmo com todo aparato, quase foi despachado da Copa do Brasil pelo Ferroviário, que é da Série C. Todos ainda buscam a melhor composição.

Especialista

Não é preciso ser comentarista esportivo para perceber que a fase atual é embrionária. E digo mais: somente será possível avaliar o tamanho verdadeiro das carências quando a própria Série A estiver na terceira ou quarta rodadas. Hoje, todas as avaliações estão sendo feitas nas competições regionais.

Diferença

Observem que os campeonatos estaduais não podem servir de parâmetro porque efêmeros e compostos por equipes emergenciais, preparadas para apenas três meses de disputa. As Copas regionais exigem um pouco mais, entretanto nem de longe há como estabelecer uma comparação com a Série A nacional.

Sequência

Os jogos das Copas Regionais têm calendário espaçado. Na Série A, é uma avalanche com times poderosos que não deixam respirar porque intensos o tempo todo. Uma coisa é ter Salgueiro, Altos, Santa Cruz, Sampaio Corrêa. Outra coisa é ter São Paulo, Corinthians, Santos, Palmeiras, Vasco, Flamengo, Fluminense, Botafogo...

O sonho do Guarany de Sobral, de ser o primeiro time do interior a ganhar o título estadual em campo, parece bem complicado. Tem três pontos a menos que o Ceará, seu adversário de amanhã à noite, no Castelão. Quem ganhou moral para quebrar a hegemonia de 22 anos de Ceará e Fortaleza foi o Atlético. A vitória sobre o Fortaleza animou o grupo. Aí será a surpresa suprema.

Justa a homenagem que o Ceará Sporting Clube, por iniciativa do presidente Robson de Castro, prestou ao saudoso comentarista Sérgio Pinheiro. A Sala de Imprensa, que leva o nome do Serginho, foi inaugurada ontem na sede do clube, em Porangabuçu. Homenagem que se soma à prestada pelo prefeito Roberto Cláudio, que denominou de Sérgio Pinheiro a Areninha de Parangaba. Saudade.