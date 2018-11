Thiago Pitbull, O Cara da Vez

Ao todo são 13 anos de UFC e um currículo invejável, com 27 vitórias, 13 derrotas e uma disputa de cinturão contra o ex-campeão do Ultimate, Georges St. Pierre. Além de lutador, ele é técnico na American Top Team, considerada uma das academias mais respeitadas do mundo. Eis que surge a oportunidade de lutar em casa após 18 anos. Um cenário perfeito para Thiago Alves, o "Pitbull".

Único representante do Ceará na maior organização de MMA do mundo, o peso-meio-médio tem a chance de ser uma das principais atrações da próxima edição do UFC Fortaleza, que acontece no dia 2 de fevereiro do próximo ano, no Centro de Formação Olímpica (CFO). Já com a vida estabilizada nos Estados Unidos, Thiago Alves sempre entrega boas lutas para o evento, sempre demonstrado muita garra e raça dentro do octógono.

O primeiro passo para sua vinda à Capital cearense em fevereiro já foi dado. Thiago confirmou que já foi procurado pela organização para compor o card do evento e se mostrou satisfeito pela oportunidade. Sempre focado nos treinos, o especialista em Muay Thai e Jiu-Jitsu não escolhe adversário e coloca a decisão sobre quem irá encarar nas mãos do Ultimate.

Uma boa sugestão, ao meu ver, seria um acerto de contas com o falastrão Mike Perry, a imitação barata de Conor McGregor na versão americana. Alves e Perry lutariam em setembro de 2017, mas o cearense teve que deixar o card por transtornos em decorrência da passagem do furacão Irma, que atingiu a Flórida, onde ele mora há 16 anos.

Provocação

Perry não perdeu tempo e disse que Thiago estaria arrumando desculpa para fugir do duelo. Seria, portanto, uma luta com ingredientes suficientes para, no mínimo, um co-main event. O cearense, na época, por sua vez, repudiou a atitude do falastrão e agora prefere manter o tom sério nas entrevistas, quando se fala da decisão sobre o seu próximo oponente. "Sim, já houve o contato e faz sentido, já que sou o único cearense no UFC há muito tempo. Será uma grande oportunidade lutar em Fortaleza depois de 18 anos", disse o peso-meio-médio cearense. Na última vez que atuou no octógono mais famoso do mundo, em setembro deste ano, Thiago Pitbull perdeu por decisão unânime para o russo Alexey Kunchenko.

"Eu nunca escolhi adversário e não é agora que vou escolher. Quem eles botarem vou procurar trazer essa vitória pra gente", finalizou o lutador e técnico da ATT. A última vitória de Thiago Pitbull no UFC foi em abril de 2017, quando superou Patrick Côté por decisão unânime, em luta que marcou o seu retorno à categoria peso-meio-médio do evento internacional.

Mike Perry, por sua vez, lutou recentemente, neste mês, onde foi derrotado por Donald Cowboy Cerrone na co-luta principal do UFC Denver, em Colorado, nos Estados Unidos.