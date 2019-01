Thiago Pitbull diz que vai fazer valer por chance no UFC Fortaleza

Um único objetivo no dia 2 de fevereiro no retorno à sua terra natal: a vitória, de preferência por nocaute. Thiago Alves tem um currículo daqueles com que todo lutador profissional sonha no MMA e batalhou muito para isso.

Agora, o peso meio-médio e também técnico da American Top Team, uma das academias mais renomadas do mundo, espera dar show no UFC Fortaleza, no dia 2 de fevereiro, quando enfrentará o americano Max Griffin.

Retornando à capital cearense após 18 anos de uma vida dedicada ao esporte, nos Estados Unidos, Thiago Alves valoriza o momento, definindo como uma sensação ímpar ao seu legado no esporte. "A sensação é superespecial. Estou voltando para casa, para minha terra depois de muita coisa que eu vivi. Eu saí de Fortaleza quando era um moleque ainda, hoje eu já sou um homem, sou pai. Muita coisa aconteceu pra melhor, graças a Deus. Consegui evoluir no meu esporte e faço realmente o que eu amo. Vivo disso, então é um sentimento bem especial voltar a lutar na minha terra natal. Estou animado para essa luta".

Em sua trajetória na organização, Thiago Alves chegou a disputar o cinturão do peso meio-médio com o então campeão Georges St. Pierre, em setembro de 2009, quando perdeu por decisão dos juízes.

O cearense vem recentemente de duas derrotas no evento e sabe que precisa reagir para evitar mais um revés. Contra Max Griffin, ele sabe que não pode pensar diferente, a não ser na reabilitação. "O que tem que ser diferente agora é a vitória. Eu preciso ganhar. Minha última luta foi decidida no detalhe. Eu acho que eu não perdi, eu fui roubado. Lutei contra um russo na casa dele. Eu estava preparado, lutei bem, ganhei os dois primeiros rounds e estava ganhando a luta, mas fiquei 1 minuto e meio na defensiva e deram a luta para ele no final. São coisas que a gente não controla, então vamos focar nas coisas que a gente controla que essa vitória vai vir".

Projeção

Com bastante experiência na bagagem, Thiago Alves projeta um ano bem ativo no UFC e diferente do que foi em 2018, quando esteve no cage apenas em duas oportunidades. "Eu quero lutar três vezes neste ano. No ano passado, eu só consegui lutar duas vezes. Ia lutar uma terceira, mas acabou caindo. É isso que eu estou planejando para este ano", finalizou Thiago.

O UFC Fortaleza tem 12 lutas agendadas para o dia 2 de fevereiro, no Centro de Formação Olímpica (CFO). A luta principal do evento será a revanche entre Raphael Assunção e Marlon Moraes, pela categoria peso-galo. Na coluta principal, o ex-campeão José Aldo mede forças com Renato Moicano.

Outros atletas renomados como Demian Maia, Charles do Bronx, Ricardo Carcacinha e Júnior Albini também estão escalados para atuar no evento que será promovido na capital cearense.