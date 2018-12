Técnico Lisca reforça interesse do Grêmio pelo goleiro Everson

Um dos destaques do Ceará na Série A do Campeonato Brasileiro, o goleiro Everson, está na mira do Grêmio/RS, depois da venda de Marcelo Grohe para o Al-Ittihad, da Arábia Saudita. “Com a saída do Marcelo Grohe a especulação fica muito grande”, disse Lisca, o treinador Alvinegro. “O Everson é um grande goleiro, já vem de três anos muito bem no Ceará. É um jogador que despertou interesse em alguns clubes. Tem algumas conversas, mas isso é uma questão com a diretoria. O que me passaram é que há uma conversa”, confirmou.

Vindo do Confiança/SE, Everson chegou ao Ceará em 2015 e foi de imensa importância na campanha na 2ª divisão do nacional, onde o clube lutou contra o rebaixamento. Neste ano, além de grandes defesas na elite do futebol brasileiro, o guarda-redes do Vovô marcou um belo gol de falta na vitória por 2 a 1 sobre o Corinthians, na Arena Castelão.

A possível ida de Everson ao Grêmio pode envolver o atacante Marinho, que não interessa ao clube gaúcho para a temporada de 2019. O jogador, que teve passagem pelo clube em 2015, trabalhou com o técnico Lisca em 2014, na equipe do Náutico/PE.

“Gostaria de ter o Marinho aqui. Ele tem uma história no Ceará, foi campeão da Copa do Nordeste, a torcida gosta muito dele. É um jogador que eu levei pro Náutico quando ele estava praticamente abandonando a carreira”, recordou o treinador.