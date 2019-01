Técnico acredita que José Aldo ainda pode lutar por cinturão

José Aldo Júnior foi soberano na categoria peso-pena do UFC e nem mesmo a derrota para o irlandês Conor McGregor o fez perder o posto de rei da divisão, até bater de frente com o havaiano Max Holloway. Após duas derrotas seguidas para "Blessed", o manauara reencontrou a vitória ao derrotar Jeremy Stephens, em julho de 2018, com um nocaute avassalador no 1º round.

Desde então, o planejamento para 2019, junto ao técnico Dedé Pederneiras, é um só: cumprir as três lutas que faltam no contrato e se aposentar do MMA. No entanto, o mentor da equipe Nova União acredita que o capítulo final dessa história pode ser escrita de uma forma ainda mais gloriosa. Em visita ao Sistema Verdes Mares, onde concedeu entrevista exclusiva, Dedé Pederneiras revelou que Aldo tem totais condições de pendurar as luvas com mais uma conquista de cinturão. "A divisão dos penas está nas mãos do UFC e tudo pode acontecer. O Holloway pode subir de categoria e deixar o título vago, por exemplo. O Aldo é o número 2 da categoria e uma vitória sobre o Moicano o coloca de volta na 'cara do gol', pois o Moicano já perdeu para o Ortega, que por sua vez perdeu para o atual campeão. Então, mesmo que o Holloway não suba, duas vitórias do Aldo forçam essa trilogia".

Equipe grande

Como de costume, Dedé Pederneiras trouxe um verdadeiro time de auxiliares para acompanhar o ex-campeão em sua reta final de preparação e no corner, no dia da luta. Além dele, estarão Hacran Dias, Emerson Falcão e Léo Santos. Tudo, segundo o treinador, está sendo planejado para o sucesso do lutador em 2 de fevereiro. "O Aldo ainda precisa perder peso, mas está tudo sob controle. Além dos treinos, a equipe ajuda nesse processo e é importante para passar mais confiança para ele. O importante é o Júnior chegar lá e fazer o que ele mais sabe, que é vencer", cravou.

Preservar o ídolo

Por fim, Dedé Pederneiras revelou o porquê de José Aldo não fazer a luta principal na Capital cearense, já que a intenção da organização era promover ao máximo o duelo contra Renato Moicano.

"Fazia todo o sentido e era desejo do UFC, mas temos que pensar no atleta. O Aldo vem de uma sequência desgastante na carreira, onde lutou várias vezes em cinco rounds. Então eu penso que é mais importante preservá-lo nesse momento. Entendemos que comercialmente é vantajoso, mas não podemos colocar em risco a integridade física do atleta", finalizou.