Suspensão de paratletas da Rússia é revogada por Comitê Paralímpico

O Comitê Paralímpico Internacional (IPC) anunciou que revogará a suspensão aplicada aos paratletas da Rússia, apenados por causa do envolvimento do país em um grande escândalo de doping, mediante certas condições a serem cumpridas pelo Comitê Paralímpico da Rússia (RPC). Inicialmente, a pena está retirada apenas até o próximo dia 15 de março, e até lá a entidade russa precisará atender às exigências do IPC.

Por meio de um comunicado divulgado em seu site oficial, o IPC informou que a decisão foi tomada pelo seu Conselho Diretor depois que o comitê russo "cumpriu um período de suspensão de 29 meses e cumpriu 69 dos 70 critérios de reativação originalmente delineados pelo IPC em novembro de 2016 (após a aplicação da punição)".

O órgão internacional revelou que um grupo de trabalho foi nomeado para avaliar os progressos do RPC em seu objetivo de atender às exigências para se livrar da suspensão. "Vinte e nove meses depois, o Conselho Diretor do IPC acredita firmemente que manter o RPC suspenso não é mais necessário e proporcional à situação que vemos hoje na Rússia", afirmou o brasileiro Andrew Parsons, presidente do Comitê Paralímpico Internacional.

Após a decisão, o Governo russo saudou o órgão internacional pela revogação da suspensão do RPC. "Esperamos que nossas autoridades esportivas consigam transformar essa página trabalhando de forma construtiva e transparente", afirmou o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov.