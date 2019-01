Surgem os primeiros destaques de 2019

Pouco a pouco, na medida em que os jogos vão acontecendo nas diversas competições, começam também a aparecer os primeiros destaques. Poderão até não brilhar durante a temporada inteira, mas de momento chamam para si as atenções. Júnior Santos, atacante do Fortaleza, não poderia ter tido estreia mais feliz. Além de dois gols na vitória sobre o Náutico nos Aflitos em Recife, boa presença na participação coletiva. Animou a galera tricolor ainda saudosa de Gustagol. Depois de um início ruim, o Ferroviário reagiu. E a reação tem tudo a ver com a presença do goleador Edson Cariús. Nas vitória sobre o Guarani (1 x 4) no Romeirão e sobre o Iguatu (4 x 1) no PV, Cariús confirmou sua vocação para goleador. Nesses dois jogos, dois gols em cada, além de assistências. Outro destaque e surpresa, Barbalha. Quem diria? Aí, superando até a sensação do início de certame, o Atlético. Barbalha passou de todos. Alcançou sete pontos em três jogos. A melhor campanha. O técnico Washington Luís sabe montar boas equipes. Tem boa folha de serviços ao futebol caririense. Agora vai para o desafio maior: permanecer na liderança.

Formação

Quem o técnico Washington Luís recrutou para montar o Barbalha líder do Campeonato Cearense 2019? Léo, Valclício, Luís Gustavo, Max Oliveira e Mateus; Lincoln, Olávio e Netinho; Rael, Bruno Paraíba e Vanderlan. É o time principal. Barbalha está invicto, com 77.88% de aproveitamento. Amanhã, dia 19, enfrenta o Horizonte no Domingão. Mas vale um detalhe: Moré, veterano Moré, foi o responsável pela virada sobre o Atlético. Entrou no transcorrer do jogo e fez a diferença.

Perfil

Pouco a pouco, os times vão revelando as suas condições, quer no Campeonato Cearense, quer na Copa do Nordeste. No "estadual", o Ferroviário retomou a credibilidade, após as duas goleadas que aplicou. Enercino, Edson Cariús e Siloé em boa fase. Há que se registrar a participação de Klenisson que fez ótima partida em Juazeiro do Norte.

Resultados

Exceto a rodada de ontem pela Copa do Nordeste, para mim surpresas o empate (1 x 1) do Vitória com o CSA no Rei Pelé e o empate do Bahia em casa (1 x 1) com o CRB.

Notas

Série A É cedo ainda para análises dos times cearenses com relação à elite nacional. Está difícil formar um juízo sobre os concorrentes. Certamente, só pelo mês de março será possível uma conclusão sobre os participantes da primeira divisão brasileira. É que os times estão em formação. Não raro é enganador o início de qualquer temporada.

