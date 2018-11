Sul-Americana agora é foco do Vovô

Com a notável permanência na Série A do Campeonato Brasileiro ao fim da 37ª rodada, o Ceará concentra suas atenções para uma vaga na Copa Sul-Americana. De acordo com o site Chance de Gol, a possibilidade de classificação do time cearense é de 44%.

Assim, o Alvinegro está em situação privilegiada para chegar ao objetivo, já que está na zona de classificação, em 13º com 43 pontos, e só depende de si na última rodada para se garantir na competição internacional em 2019. Para isso, o Vovô só precisa vencer o Vasco no domingo (2), às 16 horas, no Castelão, em partida pela última rodada da Série A e jogar a competição pela 2ª vez em sua história.

Caso empate, e chegue aos 44 pontos, a equipe se garante na “Sula”, caso Fluminense e Chapecoense não vençam seus jogos. A Chape (16º com 41) joga em casa contra o São Paulo, enquanto o Flu (14º com 42) recebe o América/MG, no Maracanã. Se algum dos rivais vencer e o Vovô terminar em 14º, precisa que o Furacão seja campeão da Sul-Americana 2018.

Em caso de derrota, o Vovô não terá chance de disputar a competição, já que seria ultrapassado por, no mínimo, dois adversários (Vasco, Fluminense ou América/MG).

“Estamos muito felizes com a permanência na Série A, pois foi muito difícil e com muita luta. A torcida merecia, o grupo também. Agora temos outro objetivo, que é levar o time para a Sul-Americana. Pode ter certeza que já estamos trabalhando forte para o jogo contra o Vasco. Queremos ganhar e não vamos relaxar”, disse Calyson.

Cotas

A motivação para o jogo pela última rodada da Série A também é financeira. A CBF premia os clubes por colocação final e o Vovô pode receber uma cota de R$ 1.222.335,00 se terminar em 12º lugar, ou seja, se ganhar uma posição.

Hoje, o Ceará ganharia a cota de R$ 1.062.900,00 pela 13ª colocação e se cair de posição a premiação reduz, como o 14º ganhando R$ 956.610,00.

Além disso, confirmar a classificação para a Sul-Americana renderá, por participação na 1ª fase, R$ 970.000,00 .

Ou seja, vencer o Vasco pode significar para os cofres alvinegros, um montante de cerca de R$ 2 milhões.