Sonhando com a Sul-Americana, Ceará encara o desesperado Vasco

Com um ambiente leve após garantir a permanência na Série A, o Ceará chega à última rodada, agora, contra o Vasco no Castelão, às 16 horas. O objetivo: a classificação para a Copa Sul-Americana. Ou seja, se durante todo o certame, o sonho alvinegro era evitar o rebaixamento, agora virou o sonho continental.

Em 13º com 43 pontos, o Vovô já está na zona de classificação para o torneio, mas precisa vencer para confirmar a vaga. Empatando, o time cearense vai depender de outros resultados.

Em caso de empate, o Ceará chega aos 44 pontos e garante a ida à 'Sula', caso Fluminense e Chapecoense não vençam seus jogos. Se algum dos adversários vencer, e o Vovô terminar em 14º, terá que torcer para que o Atlético/PR seja campeão da Sul-Americana este ano e abra outra vaga. Se for derrotado pelo Vasco, o Vozão não terá chances.

Mas independentemente do resultado, a festa da torcida alvinegra já está programada para o Castelão. Com ingressos esgotados desde a última quarta-feira (28), o estádio estará lotado para festejar a espetacular permanência da equipe na Série A, com uma campanha de Libertadores no returno com 50% de aproveitamento (o Vovô tem a 8ª melhor campanha, com 27 pontos em 18 jogos disputados).

Já o time carioca chega pressionado e ameaçado de rebaixamento. Se perder a partida no Castelão, o Vasco pode amargar sua 4ª queda para a Série B do Brasileiro.

Foco total

Com tanta coisa em jogo, o Ceará está concentrado, apesar da luta contra o rebaixamento não pesar mais sobre ombros alvinegro. A semana foi mais leve, com direito a treino aberto e festa da torcida na quarta-feira.

O treinador do clube, Lisca, que negociará sua permanência na segunda-feira, destacou a importância da classificação do Ceará para a Copa Sul-Americana. "Nós vamos com tudo. Faremos o que nós queríamos que os times fizessem na última rodada caso estivéssemos na luta deles. Graças a Deus saímos desses cálculos, e agora a luta é para cima. Jogaremos com muito profissionalismo e temos nossos objetivos, independentemente da situação do Vasco. Uma classificação para a Copa Sul-Americana será muito importante para o clube, para mim e para os jogadores. O time está levinho e muito motivado", disse ele.

Quanto à escalação da equipe, Lisca não terá o zagueiro Tiago Alves, com desconforto muscular, e Leandro Carvalho, suspenso pelo 3º cartão amarelo. Assim, Valdo deve jogar na zaga e Felipe Azevedo no ataque.

O zagueiro Luiz Otávio resumiu a importância do jogo para o Vovô. "Nosso time é comprometido. Foi assim em toda a competição e conseguimos a permanência na Série A. Mas podemos ainda conseguir um brinde: diante do Vasco, conseguir colocar o Ceará em uma competição internacional no ano que vem. Vamos lutar muito para obter o resultado", finalizou.