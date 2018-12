Sem zagueiros acertados, Fortaleza deve remodelar defesa

Sem nenhum zagueiro com contrato assinado com o Fortaleza, a defesa da equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni passará por uma reformulação visando a próxima temporada.

A diretoria tricolor estuda alguns nomes para compor o elenco, já que jogadores como Adalberto e Roger Carvalho não devem permanecer no clube para o ano de 2019.

Ligger, que pertencia ao Oeste/SP, foi vendido ao Red Bull para a disputa do Campeonato Paulista. Caso o atleta não seja comprado por nenhum outro clube, o Fortaleza tem prioridade em seu retorno para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro.

Um dos grandes destaques do time que conquistou o título da Série B e acesso à elite do futebol nacional, o zagueiro Diego Jussani segue com o futuro indefinido no Pici.

Fazendo parte do time desde o Campeonato Cearense deste ano, ele esteve no grupo que foi vice-campeão estadual. Foram 49 jogos disputados com a camisa do Tricolor e três gols marcados que se tornaram importantes para o êxito da equipe na segunda divisão do Brasileiro.

"A campanha que fizemos em 2018 foi sensacional e surgiu o interesse de diversos clubes, mas é claro que há possibilidade de renovar com o Fortaleza", disse Jussani. "Meu empresário está cuidando de tudo isso e é bem provável que nos próximos dias já haja uma definição sobre o meu futuro".

Além de ser uma das referências do time, o defensor de 31 anos é um foi um dos líderes do grupo campeão brasileiro da Série B e o zagueiro que mais atuou pelo Leão na temporada fazendo parte da defesa que foi a terceira menos vazada da Segundona, com 33 gols tomados, ficando atrás apenas de Ponte Preta (30) e Avaí (32).

Com um temporada mais forte em 2019, tendo disputas como Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil - onde entra apenas nas oitavas de final - e Série A do Brasileiro, a diretoria do Leão do Pici corre para reforçar a zaga à nível de primeira divisão para não passar por dificuldades durante a competição.

Principais peças

Já visto como ídolo pelas grandes defesas em momentos cruciais do clube, o goleiro Marcelo Boeck tem contrato com o Leão até 2020, assim como Bruno Melo, Tinga, Pablo, Marlon e Romarinho.

Felipe, oriundo das categorias de base, Derley, Ederson e Max Walef, renovaram seus vínculos com o clube.

Marcinho, que está emprestado pelo Internacional, também tem vínculo com para o próximo ano, mas pode ser vendido a uma equipe do exterior.