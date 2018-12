Sem proposta do Ceará, Leandro deve continuar no Botafogo

Em processo de montagem do elenco para a temporada de 2019, o Ceará contará com 17 jogadores remanescentes e já anunciou 7 reforços. Mas um dos jogadores mais queridos e aguardados pela torcida alvinegra por uma continuidade, o atacante Leandro Carvalho, deve mesmo se reapresentar ao Botafogo no dia 3 de janeiro, já que o Ceará não fez nenhuma proposta pelo jogador.

A confirmação foi do presidente do clube, Robinson de Castro, ao Diário do Nordeste, esclarecendo também que o clube ainda está estudando fazer ou não uma proposta ao Botafogo, time no qual Leandro tem contrato até 2020.

A postura do Ceará não agradou ao representante do jogador, Thiago Guimarães, seu assessor. Também em contato com o Diário do Nordeste, Thiago confirmou que nenhuma proposta foi feita.

"O aluguel do apartamento do Leandro acaba este mês e o Ceará falou que ia fazer acontecer e não fez proposta nenhuma para manter o Leandro", disse ele, confirmando também que Leandro Carvalho está em Fortaleza de férias e declarou que o clube alvinegro é sua casa.

A realidade é que Leandro Carvalho ganhou outro status no Botafogo após a vitoriosa passagem pelo Ceará em 2018. Emprestado nesta temporada, ele ressurgiu no Ceará e foi peça importante do técnico Lisca na arrancada que o clube conseguiu para permanecer na Série A. O jogador de 23 anos disputou 20 partidas, sendo 19 como titular, e fez cinco gols, todos essenciais, contra Fluminense (1x0), Flamengo (1x0), Chapecoense (3x1), Atlético/MG (2x1) e Athlético/PR (2x2).

Com as saídas de Brenner e Erick do time carioca, Leandro Carvalho tem o aval do técnico Zé Ricardo para ser aproveitado.

O jogador mesmo declarou em entrevista à imprensa carioca que sua primeira passagem no Botafogo não foi a esperada, mas que ele espera jogar melhor no time carioca em 2019. "Acho que o que faltou foi um pouco da adaptação ao Rio e também tive algumas contusões, que me deixaram algum tempo fora. Com certeza, estarei retornando ao Botafogo mais confiante com meu futebol voltando a aparecer aqui no Ceará".

A estratégia do Ceará parece ser esperar mais uma vez o desempenho de Leandro no Botafogo como foi este ano, para assim, tentar um retorno dele para a Série A do Campeonato Brasileiro. "Tudo na vida é estratégia", resumiu o presidente do Ceará.

Opções

Para preencher a lacuna deixada por Leandro Carvalho e também por Calyson - que acertou com o São Caetano - o Alvinegro anunciou na terça-feira dois jogadores para o setor de ataque, para a função de lado de campo: Willie e Vitor Feijão.

Willie, de 25 anos, estava atuando no futebol suíço pelo Servette, onde fez 28 jogos e 10 gols. "Eu vou me empenhar bastante para ajudar esse clube e alcançar grandes objetivos. Darei o melhor de mim ao vestir essa camisa de tanto peso e que tem uma torcida apaixonada", afirmou.

O atacante Vitor Feijão, de 22 anos, estava defendendo a equipe do Criciúma. "Quando eu recebi o convite, não pensei duas vezes. Atuar pelo Ceará, um time de massa e um dos maiores do Nordeste, motiva muito".