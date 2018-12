Sem medo da cobiça: Ceará não teme saída de atletas

O presidente do Ceará, Robinson de Castro, continua com um discurso forte em relação ao interesse de outros clubes em jogadores do elenco. Principalmente, os destaques da equipe, como o goleiro Everson e volante Richardson, alvo de diferentes times há pelo menos duas temporadas. Ambos têm contrato até o fim de 2021 e uma multa rescisória em torno de R$ 5 milhões.

O mandatário avisou que só libera qualquer atleta caso sejam pagas as multas rescisórias inseridas nos respectivos contratos. “Proposta, eu só acredito quando ela chega no papel. Só palavra não vale nada. Eu não recebi nenhuma proposta do Everson, do Richardson e de ninguém. Nem a proposta ruim. Sei que outros clubes querem, Botafogo, Grêmio. Não quero fazer negócio com nenhum jogador. Mas se o clube pagar a multa não tem jeito”, disse ele.

E mais, ele acredita que com exceção do Palmeiras, nenhum clube brasileiro teria aporte financeiro para pagar a multa e levar seus destaques. “As multas rescisórias não são absurdas, mas ninguém paga. Eu só vejo aqui no Brasil, o Palmeiras com capacidade financeira para isso. O Arthur saiu porque o Palmeiras pagou a multa. Nós não somos um clube para fazer negócio por negócio. Metade da multa? Não vai me estimular. Quero que todos fiquem aqui”, desafiou.

Importância

Para Robinson, manter jogadores como Everson, Richardson e Luiz Otávio é mais vantajoso do que arrecadar com negociações, pela situação financeira controlada do clube.

“Se eu vendesse o Everson, o que teria de bom nisso? Estamos precisando de dinheiro ou do Everson? Entre perdê-lo e confirmar o Ceará na Série A com a ajuda dele, eu fico com a segunda opção. O Ceará não está precisando de caixa. Estamos controlados”.

Confirmado

O Ceará oficializou, na tarde de ontem, a contratação de Matheus Matias, atacante que pertence ao Corinthians. O jogador chega por empréstimo para a temporada de 2019