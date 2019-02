Segue a exploração: três jogos em sete dias

Três jogos em sete dias. Hoje, às 20 horas, pelo Campeonato Cearense, o Ceará enfrenta o Horizonte no Castelão. Sábado, dia 16, às 16 horas, no Barradão em "São Salvador da Bahia de Todos os Santos", o Vozão enfrentará o Vitória pela Copa do Nordeste. Quarta-feira, dia 20, às 20 horas, no Castelão, o Alvinegro enfrentará o Guarany de Sobral. Além dos três jogos, o desgaste de uma viagem à capital dos baianos. É uma enxurrada de jogos. Um esforço físico incomum para os atletas. Tem lá quem consiga manter em todos esses jogos o ritmo intenso que a modernidade exige. Se o jogador não souber dosar energias, cedo vai à exaustão. No modelo de alta performance, correto seria a programação de apenas um jogo por semana. Quando muito, dois jogos em sete dias. Na década de 1960, os times daqui disputavam jogos apenas duas vezes por semana. Quem jogasse na quarta, só faria mais um jogo, ou no sábado ou no domingo. Assim, os jogadores não eram levados ao sacrifício extenuante de uma programação perversa. Lamentavelmente, os clubes que trabalham em três frentes são alvo de tamanha exploração.

Possibilidade

Após oito rodadas do Campeonato Cearense, sete pela primeira fase e uma completa da segunda fase, chego à conclusão de que só um clube pode derrubar a hegemonia que Ceará e Fortaleza vêm mantendo há 22 anos: o Ferroviário. Barbalha e Atlético, que foram destaque no primeiro turno, cairam muito de produção. E o Guarany de Sobral ainda oscila.

Com os pés

Agora virou moda: goleiro tem que saber jogar com os pés. É o futebol moderno. Respeito os modernistas do futebol, mas não vejo motivo para tal exigência. Há diversas formas de o time sair jogando com os zagueiros, sem a necessidade de expor os goleiros que não se adaptarem à nova situação.

Maiores

Goleiro tem mesmo é que pegar bola. Foi com as mãos que Gordon Banks, o inglês, eternizou-se. Foi com as mãos que Gilmar, bicampeão mundial pelo Brasil, ganhou o reconhecimento internacional. Foi com as mãos que Lev Yashin, da então União Soviética, virou Aranha Negra, como um dos maiores do planeta. Assim, Prudhomme da Bélgica... E nem precisaram saber jogar com os pés.

Aos goleiros do Mundo, a eterna mensagem de Gordon Banks que ontem morreu. Banks foi fantástico guarda-meta da Seleção Inglesa. Sua mensagem fica em forma de defesa numa bola indefensável; em forma de agilidade, quando outros ficariam inertes; em forma de técnica perfeita como nas artes marciais. Na Copa de 1970, Pelé eternizou Banks pela defesa do século.

Eu vi a bola da Cabeçada de Pelé no fundo da rede do goleiro Banks. Brasileiros comemoraram porque impossível seria deter a bola que o Rei mandara fulminante, no canto baixo, tirando do alcance de Banks. Mas Banks cresceu. Seu braço ganhou mais uns 15 cm. Seu reflexo foi rápido como a velocidade da luz. Banks mandou para escanteio.