Sede do Fortaleza está em obras

O torcedor do Fortaleza, de há muito não entra no Estádio Alcides Santos e, se assim o fizesse nos últimos dias, iria se surpreender com as mudanças estruturais do local. De estádio para 7.500 pessoas, aproximadamente, o espaço está sendo transformado no Centro de Excelência, que é o suporte físico necessário para dar mais apoio ao elenco, que disputará a Série A do Campeonato Brasileiro.

A grama do campo principal, onde o time sempre treinou, foi completamente retirada para a plantação de outra.

As obras estão sendo executadas com a participação de vários setores do clube, como o Projeto Leão 100, da diretoria, conselheiros e, principalmente, torcedores. Esses últimos através de colaborações.

O responsável pelas obras é o diretor de patrimônio do clube, Rodrigo Monteiro, mas coadjuvado por engenheiros como Gildo Ferreira, Hernany Gurgel (presidente e vice da comissão de obras), Carlos Rolim Filho e Daniel Levi. O projeto foi feito pelo arquiteto Darcy Pessoa.

De acordo com o diretor Rodrigo Monteiro, as obras seguem três etapas: a primeira é o gramado do campo principal e auxiliares; a segunda, a construção de novos vestiários, sala de suplementação, nova academia e nova sala de imprensa; e a terceira fase envolve a reforma dos alojamentos Ribamar Bezerra, transformando-o em hotel, como também o hotel Otoni Diniz. Isso também abrange reforma de refeitório, copa e cozinha.

"Nossa principal preocupação era cuidar logo do gramado, por causa do tempo de nascimento da nova grama. Já havíamos feito a drenagem, que terá agora irrigação eletrônica. Esperamos em maio, entregar a grama pronta para ser utilizada durante os treinos", disse Rodrigo Monteiro.

O clube informa que está em processo de captação de recursos para viabilizar as obras. Uma promoção que será realizada no sábado para a torcida já será com recursos destinados ao Alcides Santos.

FOTO: CAMILA LIMA