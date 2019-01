Rogério elogia grupo, mas diz que time se completaria com mais três

Aos poucos, o torcedor do Fortaleza vai estabelecendo comparações entre o elenco de 2019, que se prepara para quatro competições e já estreou na primeira - e o de 2018, que se sagrou campeão brasileiro da Série B.

Na cabeça do técnico Rogério Ceni, a vitória por 3 a 1 frente ao Náutico e o empate por 0 a 0 com o CSA, pela Copa do Nordeste, já deram o perfil do time que ele tem em mãos e aquele que almeja para 2019.

Falando-se em termos até hipotéticos, Rogério Ceni ficaria satisfeito com um zagueiro canhoto, um meia criativo e um centroavante referência.

Vale lembrar que o comandante do Leão não está exigindo nada, mas analisou que sua equipe cresceria se houvesse o incremento desses três reforços adicionais.

"Contra o CSA nós fomos um time mais leve, mais rápido, mas sem muita presença de área, como tínhamos com o Gustavo, que está no Corinthians", começou explicando.

Time novo

Rogério Ceni, na sua entrevista pós-jogo contra o CSA, chamou a atenção para o detalhe de que está montando um novo time, que não conta mais com Diego Jussani, Ligger, Nenê Bonilha, Jean Patrick, Dodô, Gustavo, nomes que ele citou na coletiva.

"Falta um camisa 10, falta o Madson fazer essa função ou encontrarmos outro no elenco que faça, não temos um meia de criação de ofício", reconheceu. Mas não deixou de exaltar o valor do elenco. "Vontade, alma e coração esse time tem, não posso nem reclamar, porque todos se dedicaram dentro de campo".

Dificuldade

O treinador do Leão disse que o Fortaleza está se adaptando a jogar sem um centroavante de área. "O 9 de referência é uma coisa difícil de encontrar e custa bastante dinheiro. Um zagueiro canhoto, também, mas vamos nos ajustar", disse. O técnico disse que tem de pensar em altura do time, que baixou mais esse ano, em comparação com o de 2018.

O próximo jogo do Leão será no sábado (2), às 17 horas, no Estádio Almeidão, contra o Botafogo, pela terceira rodada da Copa do Nordeste. O zagueiro Juan Quintero já deve constar na relação que irá embarcar para João Pessoa.