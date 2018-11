Rogério decide se fica, na sexta

De acordo com o presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, o técnico Rogério Ceni deverá responder em Curitiba, se permanecerá ou não no cargo para as disputas da Série A do Campeonato Brasileiro.

O presidente do Leão não quis antecipar nada, em termos percentuais para a permanência do treinador, mas considerou que existem grandes possibilidades de que isso ocorra. Rogério, no entanto, tem uma lista de solicitações para que renove seu vínculo, as quais passam por melhorias estruturais tanto do Estádio Alcides Santos quanto do CT Ribamar Bezerra, bem como a formação de um time competitivo para 2019.

"Há possibilidades de o Rogério renovar contrato conosco, mas temos que conversar com calma, nesse jogo de encerramento da Série B", disse o presidente do Leão.

Sonho real

Marcelo Paz advertiu à torcida que o Fortaleza entrará numa competição de alto nível e que é preciso compreender a maneira de disputa: "Não adianta vender para o torcedor um sonho maior. O Fortaleza não vai fazer na Série A o que fez na B. Vamos vender para a torcida um sonho real. Quando a gente passa a verdade para o torcedor, ele compra a ideia e nos apoia naquele objetivo", disse Paz, que falou ainda em montar um time competitivo.