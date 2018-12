Rogério Ceni vai observar jogadores campeões Sub-20 do Nordeste

Embora o Fortaleza ainda vá fazer várias contratações, especialmente para a Série A do Campeonato Brasileiro de 2019, o clube não dispensará a avaliação que será feita pelo técnico Rogério Ceni, do time que se sagrou campeão Sub-20 do Nordeste, ao vencer o Bahia, nos pênaltis, no último sábado.

Eliminar um clube que tem uma das divisões de base mais respeitadas do Brasil deu um grande status ao Sub-20 do Leão, dirigido pelo técnico Marconne Montenegro, filho do ídolo Erandy Pereira Montenegro.

Independentemente da conquista do título de campeão da Copa do Nordeste Sub-20, alguns jogadores já vinha sendo observados ao longo do ano por Rogério Ceni.

Exemplo disso são os atacantes Romarinho - que foi contratado junto ao Tiradentes -; Vitor Jacaré, que veio do Icasa e marcou o segundo gol do Leão frente ao Bahia; Yago, volante, e Kennedy, goleiro.

Vitor Jacaré, inclusive, já recebeu de Rogério Ceni, chance para atuar pelo time profissional no Campeonato Cearense de 2018. Depois, desceu para o Sub-20, pois precisava ganhar um pouco mais de experiência em competições interestaduais.

"Alguns dos nossos jogadores Sub-20 já vinham treinando junto aos profissionais no CT Ribamar Bezerra. Temos 33 jogadores no elenco e apenas uns cinco deles não residem no Pici. Temos dado todo o apoio e, aos poucos, os frutos do trabalho estão aparecendo", disse o técnico Marconne Montenegro, na viagem de volta para Fortaleza.

Palavra do presidente

O presidente do Leão, Marcelo Paz, falou sobre mais um título do clube: "Estou muito feliz com a conquista, uma das maiores do clube na base. Título conquistado por méritos. Certamente, a gente vai buscar aproveitar esses (jogadores) no elenco profissional da mesma forma, mas com muita paciência e cautela. O processo de transição é delicado. Tem que ser bem feito. Eles vão disputar mais duas competições", disse Paz.