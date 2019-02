Rogério Ceni tem modificado a equipe em todos os jogos de 2019

Treinador do Fortaleza está seguindo a mesma estratégia utilizada em 2018, quando mexeu na sua equipe em quase todos os jogos, buscando a formação ideal. Acabou encontrando na Série B, quando se sagrou campeão brasileiro

O torcedor do Fortaleza vai ter de esperar um bom tempo para saber qual será o time titular para ele saber de cor. Isso porque, a estratégia que o técnico Rogério Ceni utiliza como regra é justamente rodar o elenco, nesse início de temporada.

A exemplo do que ocorreu em 2018, Rogério Ceni está sempre modificando a equipe de um jogo para outro. Até o momento, o Leão fez quatro partidas na temporada de 2019, três pela Copa do Nordeste, quando enfrentou Náutico, CSA e Botafogo/PB e uma pelo Campeonato Cearense, que foi a vitória sobre o Barbalha, na estreia na segunda fase do certame.

No ano passado, Rogério Ceni teve como laboratório o Campeonato Cearense e em 18 partidas, foram 18 escalações diferentes, até encontrar o "ponto do doce". Vale lembrar que não foram modificações pela vontade do técnico, como também, por exigências corriqueiras do futebol, como cartões e lesões.

Jogadores

Nas quatro primeiras partidas da temporada de 2019, Rogério Ceni já utilizou 22 jogadores, do elenco de 28 de que dispõe. Não estão registrados aqui, os atletas amadores que estão treinando junto com o elenco.

Pelo que se pode observar e depreender pelas palavras de Rogério Ceni, o pensamento do treinador é usar as demais competições como laboratório para as disputas da Série A.

"Eu prefiro experimentar todos os jogadores que foram contratados. Isso porque a gente tem uma noção melhor do jogador que tem as condições para um futuro, uma fase decisiva, se a gente conseguir chegar", argumentou Ceni.

Rogério lembrou da sua principal missão no ano: "O principal objetivo do clube é fazer uma preparação adequada para o Campeonato Brasileiro, se a gente tem condições de se sustentar no Brasileiro, com os atletas que nós temos. Por isso, a gente tenta rodar os jogadores. Nesse início de temporada, a questão física também vai pesar por isso, rodar o elenco", disse.

Dois times

Como se aproxima o momento de o Leão atuar às quartas e domingos, o treinador informou que uma meta sua é formar dois times e ficar revezando nas diferentes competições, para evitar desgaste no grupo de jogadores.

Nas quatro escalações diferentes de 2019, existem seis jogadores que atuaram todas elas: Romarinho, Edinho, Derley, Paulo Roberto, Ederson´ e Júnior Santos