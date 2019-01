Rogério busca defensor canhoto

Até o momento, foi realizada apenas uma partida oficial, porém à medida que as quatro competições do ano estiveram a pleno vapor, o Fortaleza necessitará estar com pelo menos quatro zagueiros. O clube conta com apenas dois: Roger Carvalho e Patrick. Isso faz com que a contenção do Leão corra no fio da navalha para evitar lesões.

Do final da Série B, a qual o Leão conquistou o título máximo em 2018, até o início da temporada de 2019, o Leão acabou perdendo a sua dupla de zaga titular: Diego Jussani e Ligger, e ainda por cima, o reserva Adalberto não renovou contrato com o clube.

Ligger

Ceni lamentou o fato de perder a zaga titular que estava no clube em 2018, Diego Jussani e Ligger. "Eu queria contar com o Jussani, mas acho que a gente demorou um pouco na negociação. O Ligger foi comprado pelo Red Bull da noite para o dia, junto ao Oeste, para que ele dispute o Campeonato Paulista, que é sempre uma vitrine. Eu gosto de um zagueiro que atue pelo lado esquerdo, com boa saída, do jeito que a gente joga. Agora, como encontrar um zagueiro canhoto e com essas características?", indagou Rogério Ceni.

Roger

Roger Carvalho chegou ao Fortaleza no ano passado e passou um período de recuperação de uma lesão grave, ainda da época do Atlético/GO. Tendo se reabilitado totalmente, encontrou Diego Jussani em grande fase no Campeonato Brasileiro e dessa maneira não teve espaço para mostrar todo o seu futebol. Na temporada do ano passado, Roger Carvalho atuou 19 vezes com a camisa tricolor.

"Estou começando de forma diferente, podendo iniciar a temporada. Temos um grupo com grande potencial, mas ainda está sendo para falarmos até onde poderemos chegar. Embora tenhamos poucos zagueiros, a concorrência sempre vai existir num grande clube", disse. E a qualquer momento, o clube pode anunciar a contratação do zagueiro colombiano Juan Quintero, de 23 anos.