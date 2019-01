Rodada cheia do Estadual mostra Ferrão buscando 2ª vitória

Em rodada cheia do Campeonato Cearense de 2019, os oito clubes que disputam a primeira fase entram em campo hoje, na busca frenética por suas metas de classificação. Motivado pela sua primeira vitória no certame - 4 a 0 sobre o Guarani no Romeirão - o Ferroviário volta a campo às 21h30 de hoje, no PV contra o Iguatu. Os corais estão em quarto lugar, com três pontos ganhos e necessitarão de mais um triunfo para consolidar a reação. A partida será transmitida pela TV Diário, Verdinha e Jornal Diário do Nordeste (Tempo real).

Tendo entrado como o grande favorito dessa primeira fase - que não conta com Ceará e Fortaleza - os corais perderam as duas primeiras partidas: a primeira, frente ao Atlético e a segunda, diante do Guarany, em Sobral. Essa foi partida antecipada da quarta rodada, mas os jogos de hoje serão válidos pela terceira rodada do campeonato.

O técnico do Ferroviário, Marcelo Vilar, disse que a preparação de sua equipe foi muito focada na recuperação dos jogadores, que tiveram um jogo muito corrido e uma viagem desgastante, quando os relacionados tiveram que retornar de Juazeiro ainda durante a noite, cansando vários atletas. Por conta disso, o grupo participou apenas de um trabalho regenerativo, com vistas a esse duelo contra o Iguatu, no PV.

Início

Marcelo Vila prevê muitos desafios até sua equipe conseguir a classificação e indagado sobre as duas derrotas iniciais, ele respondeu que faltaram ao Ferrão os resultados, não uma melhor atuação: "Realmente, o início não foi bom em termos de resultados, mas na ótica minha, do treinador o desempenho vinha sendo bom. Mas, facilitou, porque a gente vai procurar corrigir os erros e não deixar que eles voltem a acontecer. Mas, com certeza teremos quatro jogos difíceis e não vemos uma disparidade técnica imensa, que possa garantir que você vai ganhar as partidas. Temos que lutar muito", advertiu o técnico do Ferrão.

O comandante coral elogiou o Iguatu: "É um time entrosado, que joga muito há bastante tempo e que sempre impõe resistência".

O atacante Siloé, recuperado de uma lesão no quadril, retorna ao time titular e o técnico deve repetir o restante dos jogadores que participaram da vitória frente ao Guarani.

Rodada

Os outros jogos da rodada são os seguintes: Às 16 horas, o Floresta recebe o Guarany/S no Estádio Domingão; às 20 horas, o Barbalha enfrenta o líder FC Atlético, no Estádio Inaldão; também às 20 horas, o Guarani/J dá combate ao Horizonte, no Estádio Romeirão.