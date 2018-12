Reinado dos penas em jogo

Um campeão havaiano bom de briga, que não sabe o que é perder há cinco anos e impressionou o mundo ao bater duas vezes ninguém menos que o "campeão do povo", José Aldo, e um jovem americano invicto no MMA, com 14 vitórias incontestáveis e a sede de conquistar o cinturão de uma das categorias mais concorridas do Ultimate. É nesse clima que Max Holloway (foto) e Brian Ortega se enfrentam neste sábado (8), em Toronto, no Canadá, na luta principal do UFC 231, pela categoria peso-pena, em evento que será realizado a partir das 20 horas (de Fortaleza).

Se Holloway é conhecido pelo estilo agressivo, de encurralar o adversário e fazê-lo pensar que está dentro de um verdadeiro pesadelo, Ortega, que é faixa preta da Gracie Jiu-Jitsu Academy com o mestre Rorion Gracie, não é diferente, já que conquistou todos os seus triunfos contra adversários de peso, sem precisar da decisão dos juízes em nenhum dos combate.

É realmente um duelo de encher os olhos, para fechar o ano de uma divisão que só conheceu, até agora, três campeões: José Aldo, Conor McGregor e atualmente Max Holloway. Difícil cravar um favorito nesse confronto, que tem todo potencial para ser a luta do ano. Agressividade contra técnica nunca estiveram tão bem representados no octógono como hoje.

Na coluta principal, duas das melhores lutadoras do evento disputam o cinturão peso-mosca. Valentina Shevchenko e Joanna Jedrzejczyk farão a reedição e uma antiga rivalidade do Muay Thai, onde a quirguistanesa leva ampla vantagem sobre a polonesa, com três vitórias e nenhuma derrota. Será, sem dúvida, um bom aperitivo para o duelo principal.

No mesmo evento, seis brasileiros estarão em ação. Thiago Marreta e Alex Cowboy abrilhantam o card principal contra Jimi Manuwa e o "homem de gelo" Gunnar Nelson, respectivamente, enquanto a peso-palha Claudinha Gadelha fecha o card preliminar contra Nina Ansaroff, esposa de Amanda Nunes. Gilbert Durinho, Dhiego Lima e Carlos Diego Ferreira também estarão no octógono mais famoso do mundo.