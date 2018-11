Pressão incalculável no jogo com o Paraná

O Ceará tem que ganhar do Paraná. O Ceará tem de faturar três pontos diante do Paraná. O Ceará não pode sequer empatar com o Paraná. Meu Deus... É assim, sob pressão intensa, que o alvinegro entrará no Castelão, quinta-feira, às 20 horas. E mais: sem contar com um dos mais eficientes jogadores do futebol brasileiro no momento: Richardson. De certo modo, o técnico Lisca tem conseguido superar algumas dificuldades quando da ausência de atletas essenciais. Agora mesmo, no empate com o Fluminense no Maracanã, improvisou na meia-cancha e no ataque. Saiu-se razoavelmente. Então, creio, não será diferente neste jogo de quinta-feira. O Paraná, por mais paradoxal que pareça, melhorou de produção após ser rebaixado. É comum isso acontecer. Colocou gente jovem e, além disso, não deixa de haver acenos com as famosas malas brancas, cheias de dinheiro enviado por terceiros interessados. As malas brancas são invisíveis a olhos nus. Mas são bem visíveis aos olhos dos beneficiados. Como chegam ninguém sabe. Como são repassadas também ninguém sabe. São os mistérios do futebol. O Ceará também terá de derrotar essas malas.

Ausência

Lamentável Richardson ficar fora do jogo com o Paraná. Verdade que voltará numa partida teoricamente mais difícil, ou seja, diante do Atlético em Curitiba. É impressionante a eficiência dele no combate e no desarme dos adversários. E mais: tem chegado também na frente da área adversária, fazendo boas conclusões. Sua ausência será muito sentida.

O melhor

Quem foi o melhor jogador do Fortaleza na Série B do Campeonato Brasileiro 2018? A rigor, houve muitas oscilações. O próprio Marcelo Boeck, ídolo no gol, andou cometendo falhas que em outros tempos não cometia. Não é fácil eleger o melhor. Seria mais adequado, creio, estabelecer por períodos, de acordo com o desempenho. Teríamos então um critério mais justo.

Decepção

O técnico Jorginho, que teve efêmera passagem pelo Ceará, deixou um estrago tão grande que ainda hoje o Lisca tenta reparar. Não será exagero dizer que, se o Vozão for rebaixado, a contribuição negativa de Jorginho terá sido um dos principais motivos.

Os técnicos dos três grandes clubes brilharam em 2018. Rogério Ceni, campeão brasileiro da Série B pelo Fortaleza. Marcelo Vilar, campeão brasileiro da Série D pelo Ferroviário. Lisca há notável trabalho no Ceará. Pegou um Vozão destroçado e o transformou num time capaz de encarar todos os grandes times brasileiros. Se o Ceará não for rebaixado, Lisca terá operado verdadeiro milagre.

Diferentes os brilhos dos atacantes Gustavo, do Fortaleza, e Arthur do Ceará. Mas os dois consolidaram suas imagens na atual temporada. Gustavo, segundo Ceni, o melhor cabeceador do Brasil. Arthur, força física e precisão no chute. Estilos diferentes, mas o resultado o mesmo, ou seja, a feitura de muitos gols. Gustavo, Corinthians; Arthur, Palmeiras.