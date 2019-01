Presidente do Ceará confirma proposta para Sóbis e ainda quer 3 atacantes

O Ceará se apresentou ontem à tarde no Vovozão para a pré-temporada, com maciça presença da torcida. E o presidente do clube, Robinson de Castro concedeu entrevista coletiva e prometeu novidades. Primeiro, ele admitiu uma proposta oficial pelo atacante Rafael Sóbis e espera anunciar mais 3 ou 4 reforços, todos ofensivos. "São jogadores ofensivos, do meio para frente. Temos interesse no Rafael Sóbis, confirmo a proposta. Não posso assegurar que foi a melhor proposta, quem sabe é o agente dele. Mas estamos aguardando uma definição dele, pois tem uma sondagem com o Internacional. O Sóbis pode escolher o clube que quer jogar".

Em seguida, ele confirmou que mantém o interesse em Marinho, Leandro Carvalho e Wescley.

"Queremos o Leandro Carvalho, mas estamos aguardando ainda uma definição do Botafogo. Quanto ao Wescley, ele voltou para o Japão, mas estamos tentando pactuar um acordo com os japoneses, já que ele ainda tem contrato de mais um ano por lá. Sobre o Marinho, temos interesse, mas precisamos ver se o Grêmio libera. Fizemos uma proposta, posso dizer",