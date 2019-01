Pré-temporada do Fortaleza começa com novidades no CT do Clube

Antes mesmo de começarem os jogos oficiais do Fortaleza no ano de 2019, já se sabe que a disputa por posição será grande, com a chegada dos novos reforços, que participaram do primeiro dia de pré-temporada, na tarde de ontem.

Pela manhã, 16 atletas realizaram exames fisioterápicos na UFC, no setor especializado da instituição, afora outros testes visando a descobrir vários aspectos da musculatura dos atletas e de sua condição física após o período de férias.

Dos nove atletas contratados pelo clube, oito deles já realizaram atividades. Somente o atacante Pedro Júnior chegou ao CT, depois que o expediente já havia começado. Ele apenas observou o desempenho dos seus colegas de clube.

Os novos reforços, Paulo Roberto (volante e lateral); Carlinhos (lateral-esquerdo); Júnior Santos (atacante); Felipe Alves (goleiro); Edinho (atacante); Madson (meia-atacante); Patrick (zagueiro) e Diego Ferreira (lateral), realizaram testes e treinaram. Pedro Júnior apenas assistiu.

Disputa

Desde já, se sabe que haverá uma grande disputa nas laterais, com Tinga e Diego Ferreira pela direita, Carlinhos e Bruno Melo pela esquerda.

O lateral-esquerdo Carlinhos, que se destacou jogando pelo Icasa e depois ganhou o Brasil, atuando por várias equipes da Série A, foi o escolhido para ser apresentado pelo diretor de futebol, Daniel de Paula. O atleta já reconheceu que a disputa será sadia, porém, grande, com um destaque do time no momento, Bruno Melo, um dos heróis de dois acessos seguidos do Fortaleza, da Série C para a B e da B para a Série A do Brasileiro.

Carlinhos já esteve nos planos do Fortaleza em 2013, mas acabou não dando certo. Natural de Piripiri, no Piauí, Carlinhos está com 32 anos, mas dois dos principais critérios para a sua contratação foram a experiência em Série A do Brasileiro e a qualidade.

"O Carlinhos foi a primeira contratação para esse novo time de Série A. Jogador experiente, com larga experiência na competição, tanto jogando pelo Coritiba, como atuando pelo Goiás ou América Mineiro e a gente já o observa há algum tempo", disse o diretor de futebol do Leão, Daniel de Paula ao apresentar o atleta.

Felicidade

Carlinhos disse estar muito feliz com sua chegada ao Fortaleza, pois vinha observando o time, mesmo estando disputando a Série A."Quero agradecer ao Fortaleza, por estar abrindo as portas para mim, para que eu possa estar mostrando o meu trabalho aqui. Aquilo que ele falou, houve uma oportunidade para vir em 2013, mas aconteceu agora em 2019 e estou muito feliz", disse o jogador.

O técnico Rogério Ceni foi a campo e comandou um treino leve com bola, logo no primeiro dia. "A evolução do futebol permite que a gente já utilize a bola no primeiro dia de treinamento, pois não existe mais aquela metodologia de realizar apenas treinos físicos à exaustão", explicou o preparador físico, Danilo Augusto.

Marcinho

O atacante Marcinho, pelas redes sociais, despediu-se do Fortaleza com um grande texto e não apareceu na pré-temporada. Daniel de Paula disse que o Leão continua aguardando o atleta, que tem contrato até abril deste ano e não recebeu nada de oficial. Ontem, o atacante Bruno Mota, de 22 anos, inciou fase de avaliação.